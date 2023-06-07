«القلب الكبير» تتوّج «مواهب بلا حدود» بجائزة «مناصرة اللاجئين»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة القلب الكبير عن فوز «مواهب بلا حدود»، المنظمة الدولية غير الربحية، بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين بدورتها السابعة؛ تقديراً للجهود المبتكرة للمنظمة منذ عام 2016 حتى اليوم، والرامية إلى تحسين حياة الآلاف من اللاجئين والنازحين حول العالم.

وتعد المنظمة الأولى والوحيدة في العالم التي تعمل على ربط اللاجئين والنازحين بفرص عمل دولية لاستئناف حياتهم المهنية وإعادة بناء مستقبلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر فتح المجال أمام أصحاب الخبرات والمهارات المهنية من اللاجئين للحصول على فرص عمل في مختلف دول العالم المستضيفة للاجئين.

500 ألف درهم

ووقع اختيار الدورة السابعة من الجائزة، التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم، على «مواهب بلا حدود» من بين 423 مرشحاً من 41 دولة، نظراً لنهجها المبتكر في سد الفجوات التي تواجه جهود العمل الإنساني المعني باللاجئين حول العالم.

حيث نجحت المنظمة في التأثير بحكومات العديد من الدول المستضيفة للاجئين لتقديم تسهيلات في خدمات الهجرة والتأشيرات للاجئين. وتمكّنت المنظمة بسعيها المستمر وجهودها الحثيثة من إقناع الحكومات في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة لإصدار «تأشيرة المواهب للاجئين»، التي تمكّن اللاجئين إلى هذه الدول من توظيف مهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بفرص عمل رسمية.





كفاءة

وتتميز «مواهب بلا حدود» بكونها أول منظمة غير ربحية تنظم معرض توظيف دولياً مخصصاً للاجئين من ذوي الكفاءة العالية والخبرات المهنية، يتم من خلاله الربط بين اللاجئين والنازحين وبين شركات دولية وعالمية رائدة في سوق العمل لتوفير وظائف تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم.

وتقدّم المنظمة برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة لإثراء وتعزيز مهارات وخبرات اللاجئين من أصحاب المهارات والخبرات المهنية المتقدمة قبل البدء بإجراءات توظيفهم لدى الشركات الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز