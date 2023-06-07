«كهرباء دبي»: ملتزمون بحماية الموارد الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يأتي ھذا العام تحت شعار «دحر التلوث البلاستیكي»، التزام الهيئة بدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وأشار إلى أن تغير المناخ يعد التهديد الأكبر لمستقبل البشرية، حيث يؤثر على العديد من جوانب الحياة، لذا، يتعين على جميع المجتمعات والقطاعات التعاون لمواجهة هذا التحدي وتداعياته.

وفي إطار اتفاق باريس والتزامات الدول الطوعية، تهدف الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، إلى تحويل وتسريع العمل المناخي بشكل عاجل للوفاء بالالتزامات العالمية.

وأضاف: يعكس إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، وتستضيف خلاله الدولة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة للاستدامة.

وتولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لتحقيق التوازن بين توفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى المعايير العالمية والحد من الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

الطاقة المتجددة

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

كما نفذت الهيئة مشروع الهيدروجين الأخضر في المجمع بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وشركة سيمنس للطاقة، ويدعم المشروع، مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.

كما تعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1.500 ميجاوات ساعة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، كما يتضمن المجمع مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة.

والذي يضم 48 باحثاً وباحثة من بينهم 32 من حملة الدكتوراه والماجستير، ونشر المركز منذ إطلاقه 154 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة. ومركز الابتكار التابع للهيئة الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه.

ويسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات.

برنامج

وأطلقت الهيئة ضمن أنشطتها خلال «عام الاستدامة»، برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة» بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

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