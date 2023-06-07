عمار النعيمي: منطقة عجمان الحرة تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وحركة الاستثمار

المصدر: عجمان - وام

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مركز تجربة المتعاملين التفاعلي لمنطقة عجمان الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في الإمارة، بحلته الجديدة، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تؤكد بذل كل جهد ممكن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين، وتحث كافة دوائر الإمارة ذات الصلة، ولا سيما هيئة المناطق الحرة على أن تكون الأكثر عطاءً ومردوداً وأثراً وقدرة على توفير الامتيازات والمزايا والتسهيلات والحماية لهم، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال الاستثمار.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة عجمان الحرة على خارطة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في إمارة عجمان، وما توفره من بيئة مثالية قادرة على جذب المزيد من المستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة والمرافق الخدمية واللوجستية التي تتيحها، علاوة على موقعها الاستراتيجي.

حافز

ومن جانبه قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إن زيارة سمو ولي عهد عجمان لمركز تجربة المتعاملين التفاعلي لمنطقة عجمان الحرة بحلته الجديدة، ووقوف سموه على الخدمات التي يقدمها المركز، تمثل دافعاً لجميع موظفي «المنطقة» نحو بذل المزيد من الجهود والتفاني في تقديم ما هو أفضل، وحافزاً معنوياً كبيراً لشحذ هممهم ومضاعفة عطائهم.

وأكد أن المركز بحلته الجديدة، يتكامل مع جهود كثيرة وإنجازات كبيرة لمنطقة عجمان الحرة، تهدف في مجملها إلى تعزيز ودعم خطة النهوض بالقطاع الاستثماري في الإمارة، من أجل غدٍ اقتصادي واعد ليس لعجمان فحسب، بل لدولتنا عموماً، كما أنه يدعم رجال الأعمال والمستثمرين، ويقدم لهم المزيد من التسهيلات والمرونة. واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، من إسماعيل عبدالسلام نقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، إلى شرح حول مركز تجربة المتعاملين التفاعلي لمنطقة عجمان الحرة.

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