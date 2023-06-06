مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي العالمية"

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تعزيز شراكاتها العالمية وتوسيع أطر التعاون مع رواد الأعمال في المجالات التكنولوجية، وتوفير البيئة الحاضنة لأصحاب المواهب وشركات التكنولوجيا الناشئة لتمكينها من النمو وتطوير الحلول والابتكارات التي تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم (الثلاثاء) سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" (OpenAI) الرائدة العالمية في مجال البحث ونشر الذكاء الاصطناعي والمطورة لبرنامج "شات جي بي تي"، وذلك في مركز دبي المالي العالمي.

وقال سموه إن دولة الإمارات عملت على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، ضمن رؤية مستقبلية شاملة قامت على إدراك القيادة لأهمية القطاع التكنولوجي في صناعة المستقبل، مشيراً سموه إلى أن تجربة شركة "أوبن أيه آي" في تطوير برنامج "شات جي بي تي"، وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من أثر كبير على مختلف مجالات الحياة والأعمال، يمثل فرصة غير مسبوقة لتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات.

وبحث سموه خلال اللقاء مع سام ألتمان سبل تعزيز الشراكات بين حكومة دولة الإمارات وشركة "أوبن أيه آي"، في مجالات تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، التي توليها حكومة الإمارات أهمية خاصة، ضمن توجهاتها الحالية والمستقبلية لتوسيع مجالات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل الحكومي.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وعدد من قيادات شركة "أوبن أيه آي".

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