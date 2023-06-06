منال بنت محمد توجه بتنظيم دفعة جديدة من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية"

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وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتنظيم دفعة جديدة من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية"، الذي نظمته المؤسسة في المملكة المتحدة بالتعاون مع بالتعاون مع معهد المديرين بلندن (Institute of Directors) ومعهد "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو 2023، بعد النجاح الذي حققه البرنامج وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات فيه وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء الذين قدموا البرنامج والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات مختلفة.

بناء قدرات

ويأتي هذا التوجيه من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من القياديات الإماراتيات بالمؤسسات المختلفة للالتحاق بهذا البرنامج المتقدم الذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لبناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية للمرأة الإماراتية ودعم تواجدها في المحافل العالمية جنباً إلى جنب مع إسهاماتها الوطنية بمختلف مسارات التنمية.

وقد احتفت مؤسسة دبي للمرأة بتخريج منتسبات الدورة الأولى من البرنامج وعددهن 20 قيادية إماراتية بتخصصات مختلفة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص خلال حفل تم تنظيمه في فندق فورسيزونز بلندن، بحضور سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة وسلطانة سيف مديرة إدارة تطوير المرأة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين القيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص من اكتساب المهارات التي تؤهلهن للترشيح لعضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، والتعريف بأساليب التخطيط الإداري والاتصال الفعال بين القادة وفرق العمل ومهارات بناء الفريق وتطوير أدائه، وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية، ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي للمرأة الإماراتية.

تهنئة

وتقدمت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة للخريجات منتسبات الدورة الأولى من البرنامج، متمنية لهن النجاح في مسيرتهن المهنية المستقبلية وتحقيق أقصى استفادة من محتويات البرنامج الذي تنوعت فعالياته بين الجوانب النظرية والعملية والاطلاع على التجارب الواقعية لنخبة الخبراء الذين قدموا البرنامج.

وأكدت سموها حرص المؤسسة على توفير برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة لتأهيل وتمكين القيادات النسائية وتعزيز المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في بناء اقتصاد مستدام ودعم تمثيلها الخارجي، ترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مضيفةً سموها أن البرنامج يواكب توجهات حكومة دبي في ضخ الكوادر البشرية المؤهلة بمختلف التخصصات في سوق العمل، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ولدولة الإمارات على المستوى العالمي.

تأثير إيجابي

وفي كلمتها بالحفل الختامي للبرنامج، أعربت منى غانم المري عن شكرها لمعهد المديرين في لندن ومعهد "حوكمة" بمركز دبي المالي العالمي على تعاونهما في تطوير وتنفيذ هذا البرنامج الذي قدمته على مدى أسبوع كامل نخبة نخبة من الكادر التعليمي في معهد المديرين وقيادات لها خبرات مختلفة في مجالس إدارة شركات كبرى، مشيرةً إلى أنه تم تصميم البرنامج وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأعربت المري عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى من البرنامج وقالت إنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد انطلاق دوته الثانية بالاستفادة من ردود فعل وآراء المشاركات وخبراء معهد المديرين لتكون دورة أكثر تميزاً تتيح لمؤسسات الدولة ترشيح مزيد من قياداتها النسائية للالتحاق بها.

وأضافت أن برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية" هو استمرار لجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار ، مشيرةً إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة" التي أطلقتها سموها عام 2012 بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تبناها مجلس الوزراء من خلال القرار الإلزامي الذي أصدره بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات الحكومية، حيث كان لدولة الإمارات السبق في إصدار مثل هذا التشريع الحكومي على مستوى المنطقة، ثم صدر قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالأسواق المالية في الدولة، مضيفةً أن هذه التشريعات والقرارات نتج عنها ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وقالت "إن برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية يدعم هذه التشريعات ليس فقط من خلال زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية، ولكن أيضاً في مجالس إدارة مؤسسات عالمية".

آفاق جديدة

وأكدت منى المري أن هذه الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي للمرأة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الدائم في دعم المرأة والتأكيد على دورها المستقبلي بمختلف مسارات التنمية وتعزيز وجودها العالمي، مشيرةً إلى أن المؤسسة نفذت برامج تدريبية دولية مماثلة في وقت سابق بهدف بناء وتعزيز القدرات في مختلف المجالات، منها برنامج "القيادات النسائية المبتكِرَة" بالتعاون مع كلية آشريدج هالت لإدارة الأعمال الدولية في المملكة في عام 2017، مضيفةً أن هذه البرامج الاستثنائية تفتح للمنتسبات والمشاركات فيها آفاقاً جديدة من التطور ولعب أدوار أكثر أهمية في مسيرتهن المهنية.

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