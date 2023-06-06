مركز الأرصاد: العاصفة المدارية تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال 48 ساعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الأول بشأن الحالة المدارية الراهنة، وأشار إلى أن المنخفض المداري يتمركز في الوقت الراهن جنوب بحر العرب عند خط عرض 11.9 شمالاً وخط طول 66.00 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 60 إلى 90 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ويتوقع المركز الوطني من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي أن تتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 48 ساعة القادمة أطلق عليه (بيبارجوي) ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 90 -120 كم/س وسرعة تحرك العاصفة 12 كم/س.

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

ناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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