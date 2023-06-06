محمد بن راشد: رضى الناس غاية الحكومة وخدمتهم شرف لمن يتقلد المسؤولية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "رضى الناس غاية الحكومة.. وخدمتهم شرف لمن يتقلد المسؤولية.. وخير الناس عند الله أنفعهم للناس".

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، موظفي برنامج محمد بن راشد للإسكان، في قصر زعبيل.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استقبلت اليوم موظفي برنامج محمد بن راشد للإسكان لشكرهم بشكل شخصي في قصر زعبيل.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. لاحظت كثرة التعليقات التي تثني على أدائهم في مختلف وسائل التواصل".

وأضاف سموه: "رضى الناس غاية الحكومة.. وخدمتهم شرف لمن يتقلد المسؤولية.. وخير الناس عند الله أنفعهم للناس".

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