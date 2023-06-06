"طرق دبي" تعرض مبادراتها للتنقل الذاتي والمستدام في القمة العالمية للمواصلات العامة ببرشلونة

المصدر: البيان

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شاركت هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP"، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، وعقدت خلالها 85 جلسة حوارية، ناقشت أحدث الأفكار والرؤى حول التنقل الحضري والمستدام، وأقيم على هامش القمة، معرض المواصلات العامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة 335 شركة متخصّصة، استقطب أكثر من 15 ألف زائر، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات، بجناح مميز، عرضت فيه أحدث مشاريعها ومبادراتها في مجال المواصلات العامة المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة، وتقديم خدماتها عبر التقنيات الذكية.

وتعد القمة التي تعقد مرة كل عامين، تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم، يجري خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية، وأنظمة التقنيات المختلفة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وقد عقدت القمة هذا العام تحت شعار: "النقل العام.. الضوء الساطع للمدينة"، مركزة على أهمية توفير تنقل سهل وآمن من خلال شبكات النقل المتكاملة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسة لافتتاح القمة، بحضور راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية في إسبانيا، وخالد الحقيل، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وآدا كولاو عمدة مدينة برشلونة، التزام دبي بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل العام والتنقل المشترك.

وقال معاليه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تركز على أن يتسم عمل الحكومة بالمرونة واستشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل دائماً على وضع الحلول المستقبلية للتحديات بكل أنواعها.

خطط طموحة

وأضاف: استثمرت حكومة دبي، أكثر من 37 مليار يورو (146 مليار درهم)، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، على مدار الـ 18 عاماً الماضية لضمان تنقل سهل ومستدام لجميع سكان وزوار إمارة دبي، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022، وتعتزم الهيئة رفع النسبة إلى 25% في عام 2030، كما ساهمت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتعتزم الهيئة تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وأكد معالي مطر الطاير، أهمية القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مناقشة وعرض أحدث الابتكارات وممارسات الاستدامة في النقل الجماعي، وزيادة حصة وسائل المواصلات العامة في تلبية متطلبات الحركة اليومية للسكان، مشيداً باستضافة مدينة برشلونة، التي تنفرد بهندستها المعمارية التاريخية المذهلة ونظام التخطيط الحضري الفريد، للحدث العالمي الذي يجمع رؤساء هيئات ومؤسسات المواصلات، ورؤساء الشركات المصنعة والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات لتشكيل مستقبل التنقل الحضري.

وقال الطاير: مدينة دبي ملتزمة بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر، ولديها العديد من المشروعات على أرض الواقع، حيث يعد مترو دبي "الصديق للبيئة"، أطول نظام مترو دون سائق في العالم، ونقل منذ تشغيله في سبتمبر من عام 2009، حتى مطلع العام الجاري، أكثر من 2 مليار راكب، وحقق نجاحاً كبيراً في تجسيد أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات بنسبة بلغت 99.7%، ولدينا خطط طموحة أيضاً، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بانبعاثات الكربون ومؤتمر الأطراف: (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ، هذا العام، ويتجسد التزامنا كذلك بالتنقل المستدام في خطة "دبي الحضرية 2040"، وهي خطة محورها الإنسان وتركز على التكامل بين استخدامات الأراضي، وتخطيط النقل، واستخدام وسائل النقل المستدامة وتحقيق مدينة العشرين دقيقة.

ريادة عالمية

وأضاف معاليه: في مجال التنقل المبتكر، تعمل هيئة الطرق والمواصلات، على تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وذلك من خلال تجربة تشغيل أنماط مختلفة من المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، ووسائل النقل البحرية، بهدف تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، حيث أصبح أكثر من 10% من إجمالي الرحلات في دبي لعام 2022 رحلات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مترو دبي الذي يعمل دون سائق، مشيراً إلى أن نهاية العام الجاري سيشهد تشغيل مركبات شركة كروز ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وستكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة، موضحاً أن مشاريع التنقل المبتكرة الخاصة بالهيئة، هي نتيجة للتعاون بين حكومة دبي وعدد من شركات التكنولوجيا الرائدة لتحقيق رؤية الهيئة في: "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

وقال معاليه: نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومن خلال هذه الشراكة، استضافت إمارة دبي، عام 2011، الدورة العالمية التاسعة والخمسين للمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عُقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعززت الشراكة مع الاتحاد، بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم أربع دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسرني دعوتكم لحضور الدورة الخامسة من المؤتمر التي تستضيفها إمارة دبي عام 2024.

مبادرات استراتيجية

شاركت الهيئة في الحدث العالمي بوفد ضم عدداً من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، كما شاركت بجناح كبير في المعرض، استعرضت فيه عدداً من المبادرات الاستراتيجية والخطط الطموحة والمشروعات المستقبلية منها: مبادرة "التوأمة الرقمية للسكك الحديدية في مترو دبي"، التي تتعلق بالبنية التحتية للقطارات والإسهام في تحقيق قيمة تشغيلية أعلى، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، واستراتيجية الهيئة للتحول إلى "صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050"، في وسائل النقل العام لتكون للهيئة الريادة بوصفها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضع خريطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.

ومشروع تجربة "الحافلات الكهربائية" ومشروع "مركبة كروز"، ذاتية القيادة، الذي سينطلق في ديسمبر 2023، لتكون دبي المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة التي تستخدم مركبات ذاتية القيادة.

التاكسي الجوي

وتضمنت منصة الهيئة مشروع "التاكسي الجوي"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركتي (سكاي بورتس) و(جوبي)، ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2026، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بشبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي، كما تضمنت المنصة تجربة "ياندكس مع طلبات" لنقل البضائع، وإطلاق روبوتات توصيل تعمل بواسطة تكنولوجيا المركبات ذاتية التحكم، وإطلاق بطاقات رقمية عبر تطبيق "نول باي" لمستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات، واستخدامها كوسيلة دفع لوسائل النقل المختلفة، وتطبيق "سهيل الذكي"، الذي يساعد على تخطيط رحلات المواصلات العامة في دبي.

جولة تفقدية

وتجول معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلع على أحدث الابتكارات في حافلات المواصلات العامة، والتقنيات الذكية في مجال النقل، حيث زار جناح شركة بلو بس (Bluebus)، للاطلاع على الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، وجناح مجموعة دوبلمير (Doppelmayr Group) للتعرف إلى نظام APM الذي يعد أحد الحلول المبتكرة التي تستخدم في المطارات وفي التطبيقات الحضرية وأكثرها أماناً.

وزار معاليه كذلك جناح شركة "كيوليس"، المشغلة لمترو دبي، وجناح شركة أم تي ار كوربريشن ليميتد (MTR Corporation Limited)، حيث اطلع على المبادرات المبتكرة في مجال تشغيل السكك الحديدية وربطها بالمجتمعات التجارية والسكنية، وتوقف معاليه عند جناح شركة ايبسكو (EBUSCO)، واطلع على الحافلات الكهربائية الجديدة التي تطورها الشركة.



جائزة

فازت هيئة الطرق والمواصلات، بجائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في فئة "التكامل متعدد الوسائط"، وذلك عن مشروع "دبي إكسبو 2020 - تكامل النقل متعدد الوسائط التابع لهيئة الطرق والمواصلات للفعاليات الضخمة".

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