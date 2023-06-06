"الهلال" يكرم المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة "عون للخدمة المجتمعية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها الحادية عشرة، للعام الدراسي 2022-2023، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة اليوم بمسرح الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، بحضور سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي شكلت فرق الهلال الطلابي 365 مؤسسة، شملت الجامعات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز أصحاب الهمم، شاركت 254 منها في هذه الدورة من الجائزة، تميزت منها 36 مؤسسة وحصلت على الجائزة، منها 6 جامعات و25 مدرسة ورياض أطفال، و5 من مراكز أصحاب الهمم، كما شمل التكريم الفئات المتميزة على مستوى الدولة والتي بلغت 18 فئة، تضمنت الطالب المبتكر، ومنسق عام التطوع، وبطل المجتمع التطوعي، وولي الأمر المتميز.

ونالت هذه المؤسسات التعليمية الجائزة من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهداف الجائزة، المتمثلة في مساندة الفئات الضعيفة، وشهدت مجالات الجائزة تنافسا شديدا بين المؤسسات المشاركة التي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

وتقدمت هيئة الهلال الأحمر بالتهنئة للمؤسسات التعليمية الفائزة بالجائزة، وأشادت بجهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة ولجان تحكيم المسابقة وإدارات المدارس، في تحقيق أهداف الجائزة.

وأكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، في كلمته أمام حفل التكريم أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء و الشباب في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور و الازدهار.

وقال إن دولة الإمارات عملت منذ البداية على تهيئة المناخ الملائم للشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتسخير طاقاتهم فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على أسرهم ومجتمعهم و الإنسانية جمعاء.

وأضاف “ على ذات النهج الذي اختطته قيادتنا الرشيدة تعمل هيئة الهلال الأحمر على غرس مفاهيم العمل التطوعي و الإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون و المساعدة للمحتاجين ، وتأهيل المجتمع المدرسي للمساهمة الفاعلة في البرامج و الأنشطة الخيرية”.

وأشار إلى أن جائزة عون للخدمة المجتمعية تشجع روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، وحفزهم على ارتياد مجالات العمل التطوعي والخيري، كما تساهم الجائزة في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلاب للمشاركة في أنشطة الهلال الطلابي المختلفة.

وقال “ في هذا العام تميزت العديد من المؤسسات التعليمية من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهداف الجائزة التي جاءت في دورتها الحالية أكثر تميزا وثراء نسبة لأهمية المجالات التي تناولتها والموضوعات الحيوية التي تطرقت إليها”.

وأضاف المنصوري " في كل عام يتنافس الطلاب من خلال الجائزة في عدد من المجالات الإنسانية والمجتمعية، التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع بصورة عامة، وسنويا تتسع دائرة المشاركة في فعاليات الجائزة من أبنائنا الطلبة والطالبات".

وفي ختام كلمته تقدم نائب الأمين العام بالتهنئة للطلاب والجامعات والمدارس ورياض الأطفال التي تميزت هذا العام، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد، كما أشاد بدور شركاء الهيئة من المؤسسات التعليمية في إنجاح فعاليات الجائزة وتحقيق مقاصدها.

يذكر أن عدد الطلاب المشاركين في فرق الهلال الطلابي على مستوى الدولة بلغ 7746 طالبا وطالبة، شارك منهم 4695 طالبا وطالبة في فعاليات هذه الدورة من الجائزة التي تميزت بالتنوع والابتكار، وبلغت ساعاتهم التطوعية 180 ألف ساعة، فيما بلغ عدد المبادرات المنفذة في هذا الصدد 3199 مبادرة متنوعة، وبلغ عدد الدورات التدريبية لفرق الهلال الطلابي في مدارس الدولة خلال العام 66 دورة، استفاد منها 3951 طالبا وطالبة.

إلى ذلك خصصت هيئة الهلال الأحمر مبلغ 30 ألف درهم، للحائز على المركز الأول بالنسبة للجائزة على مستوى الجامعات، و25 ألف للمركز الثاني، و20 ألف للمركز الثالث، وعلى مستوى المدارس تم تخصيص 25 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف للثاني، و15 ألف درهم للمركز الثالث، وبالنسبة لرياض الأطفال تم تخصيص 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف للمركز الثالث، إلى جانب 15 ألف درهم تم تخصيصها للمركز الأول على مستوى مراكز تأهيل أًصحاب الهمم، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف درهم للمركز الثالث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز