146 مليار درهم استثمرتها حكومة دبي لتطوير شبكة الطرق والنقل الجماعي

المصدر: دبي - البيان

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كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسة لافتتاح القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP»، أن حكومة دبي استثمرت أكثر من 37 مليار يورو ما يعادل «146 مليار درهم»، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، على مدار الـ 18 عاماً الماضية لضمان تنقل سهل ومستدام لجميع سكان وزوار إمارة دبي.

وأشار إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022.

وأكد أن الهيئة تعتزم رفع النسبة إلى 25% في عام 2030، كما ساهمت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتعتزم الهيئة تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

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