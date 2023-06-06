"تنفيذي الشارقة" يعتمد قائمة مستحقي الترقيات في الشرطة وأكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في الارتقاء بكافة القطاعات وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس قائمة مستحقي الترقي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والبالغ عددهم ( 711 ) منهم ( 205 ) من فئة الضباط، و ( 506) من فئة صف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى ترقية ( 261 ) من مستحقي الترقية المالية.

وثمن المجلس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المستمر للقطاع الشرطي في الإمارة، الأمر الذي ساهم في وصوله للمكانة العالية والمتميزة من حيث الأداء والمخرجات وجودة الخدمات والوصول إلى نسب الأمان العالية، وهنأ المجلس كافة الضباط وصف الضباط والأفراد المستحقين للترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في عملهم والاستمرار في تأدية أعمالهم.

وناقش المجلس تقرير برنامج إدارة وحوكمة البيانات حول تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى استكشاف وتقييم إدارة البيانات والسياسات والإجراءات، وتقييم أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في إدارة البيانات الحكومية، وتقييم مستوى الجاهزية لتطوير وتحسين عمليات إدارة البيانات، وتحديد الأدوات والأنظمة التقنية للتحسين، ووضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج مستدام لإدارة البيانات.

وتمثلت مجالات التقييم في البيانات الوصفية، ودليل البيانات، وحوكمتها، وجودتها، وتخزينها، وإدارة المحتوى والوثائق، وإدارة البيانات الرئيسة والمرجعية، وذكاء الأعمال، وتكامل البيانات ومشاركتها، والبيانات المفتوحة، وأمن المعلومات، وخصوصية البيانات.

ووجه المجلس بالعمل بشكل أكبر وأسرع من قبل كافة الجهات الحكومية للوصول إلى أهداف البرنامج وتحقيق حوكمة البيانات وفق أفضل المعايير والحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" للعام 2022، حيث يشير التقرير إلى أن مبلغ التمويل للعام الماضي بلغ 3 ملايين و817 ألف درهم، لعدد 9 مشاريع رائدة، فيما بلغ إجمالي التمويل منذ إنشاء المؤسسة أكثر من 36 مليونا و850 ألف درهم.

وبحسب التقرير فإن المشاريع المدعومة من قبل "رواد" وزعت على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وتشمل مشاريع تجارية وخدمية وصناعية لكلا الجنسين، كما تضمن التقرير إنجازات برنامج العضوية وتطوره التراكمي حيث بلغ إجمالي المنتسبين له 1200 مشروع، منهم 341 في العام 2022.

وتناول التقرير البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة لدعم المشاريع منها التعاون مع الشركاء لتوفير فرص أكبر لرواد الأعمال، وزيادة المشتريات الحكومية، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى إجراء الدراسات وتدريب رواد الأعمال وتنظيم المعارض.

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