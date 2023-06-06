جلسة حوارية للوقاية من المخدرات في مجلس شباب شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جلسة حوارية بعنوان «الوقاية من المخدرات»، التي نظمها مجلس شباب شرطة الشارقة، وإدارة مكافحة المخدرات، بحضور ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهم ضرار بالهول الفلاسي، وحميد العبار الشامسي، ويوسف بطران الشحي، وشذى سعيد علاي، وهند بن هندي العليلي، وعائشة محمد الملا، و خالد عمر الخرجي.

وجاءت الجلسة الحوارية ضمن فعاليات حملة «شاركنا لنمنعها»، للوقاية من المخدرات، التي تنظمها وزارة الداخلية، بالتعاون مع شرطة الشارقة، تعزيزاً للمشاركة المجتمعية في التصدي للرسائل المروجة للمخدرات، والتي انطلقت منذ الخميس الماضي في سيتي سنتر الزاهية ‏‏بالشارقة، ‏ وتستمر حتى العاشر من يونيو الجاري.

حرص

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص شرطة الشارقة وتضامنها مع كافة الجهود الشرطية والأمنية بالدولة، للحد من المخدرات، ومنع محاولات تهريبها وترويجها إلى الدولة، مضيفاً: «إن التحديات كثيرة بتعدد الوسائل والتقنيات الحديثة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجهزتها الأمنية اليقظة، قادرة على مواجهة تلك السموم، ومن خلال هذا الملتقى وهذه الجلسات التوعوية، نحن ماضون في نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية، للخروج يداً بيد بمجتمع مثقف أمنياً، واعٍ فكرياً بكافة فئاته العمرية لردع هذه الآفة».

محاور

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور التي تصب في مفهوم الوقاية من براثن المخدرات، كالمسؤولية المجتمعية للأسرة، وأثر الرقابة الأسرية على الأبناء ودورها في حمايتهم، ومحور التعاون المتكامل للجهات الأمنية والمجتمعية، إلى جانب محور دور الرسالة الإعلامية على المجتمع، وأثرها في الوعي الأمني.

وفي ختام الجلسة، كرم قائد عام شرطة الشارقة، ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لمشاركتهم الفاعلة في الجلسة الحوارية.

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