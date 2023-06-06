تعاون بين «ثومبي» و«جيمس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت مجموعة «ثومبي»، شراكة مع «جيمس الشرق الأوسط»؛ وذلك بهدف تمكين مجالات الرعاية الصحية والتعليم من خلال تسخير القوة الجماعية والخبرة لكلتا المنظمتين، وتسعى هذه الشراكة جاهدة لتنمية مشهد حيوي ومؤثر في هذه المجالات الحاسمة لتعليم المهن الصحية.

وفقاً للشراكة الاستراتيجية، من المقرر أن تستضيف جامعة الخليج الطبية، البرنامج التأسيسي الدولي لجامعة لندن (الطبي) مع التركيز بشكل متخصص على الطب داخل حرمها الطبي الشهير ثومبي.

وقال البروفيسور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية: «نحن فخورون للغاية بأن نكون مرتبطين بدعم هذا البرنامج الاستثنائي لجامعة لندن في جامعة الخليج الطبية». «هذا يوفر أيضاً للطلاب فرصة رائعة للوصول بسهولة إلى البرامج التي تقدمها جامعة الخليج الطبية».

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