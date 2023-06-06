«صحة أبوظبي» و«إيلي ليلي» تتعاونان لتطوير البحوث والابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية تعاون مع «إيلي ليلي»؛ شركة المستحضرات الصيدلانية العالمية الرائدة، على هامش زيارة وفد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه إلى تأسيس إطار تعاون شامل ضمن مجالات البحوث السريرية، وأدلة العالم الواقعية، وتقنيات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى أبوظبي لتعزيز محفظة شراكاتها مع الشركات العالمية الرائدة لتبادل المعارف والخبرات بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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