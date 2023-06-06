2744 مخالفة بيئية تصدّت لها «راقب» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن خدمة «راقب» البيئية تصدّت منذ بداية العام إلى 2744 مخالفة بيئية، سجلتها في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً أن تلك المخالفات في حال عدم تسجيلها سيترتب عليها تشويه للمظهر الحضاري، الذي تشهده الإمارة، بالإضافة للتأثير في النظام البيئي بالمناطق الطبيعية والسياحية.

وقال العلي: خدمة «راقب» تستهدف رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بحماية المناطق الطبيعية والسياحية، التي توفر المتنفس للعديد من الجنسيات المقيمة والسياحية، إذ يقوم مفتشو الخدمة بضبط مخالفات التخلص العشوائي للمخلفات والنفايات في غير المناطق المخصصة لها، بالإضافة لمراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.

وأشار إلى أن عدد المخالفات التي سجلتها الخدمة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو بلغت 2744 مخالفة بيئية، تصدرها «بند 1» والخاص بإلقاء أو وضع أو ترك أو تصريف المخلفات في الميادين العامة، والتي بلغ مجموعها 1105 مخالفات، وجاءت مخالفات «بند 31» والخاص بإشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة بمجموع 904 مخالفات، وسجل «بند 16» الخاص بمنع مزاولة أي أنشطة تتعلق بتجميع أو إعادة استخدام أو معالجة مخلفات الغير دون الحصول على تصريح من المؤسسة بمجموع 93 مخالفة.

وأوضح العلي: سجلت المخالفات البيئية في المناطق الطبيعية، وفي مقدمتها قمة جبل جيس 799 مخالفة، ومنطقة حديقة شوكة 229 مخالفة، مؤكداً أن تلك المخالفات في حال عدم التصدي لها سيترتب عليها التأثير على المكون البيئي، في ظل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لحماية البيئة واستدامتها، ولذلك تم تخصيص خط ساخن (8008118) لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العام لنقلها إلى مفتشي الخدمة، بغرض التعامل معها.

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