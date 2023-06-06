278 عضواً ينضمون لنادي ذخر في دبي منذ مايو

المصدر: دبي - البيان

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كشف نادي ذخر في دبي؛ إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن عدد الأعضاء المنضمين للنادي منذ افتتاحه في شهر مايو 2023 بلغ 278 عضواً، منهم 164 من النساء، ما يعدّ رقماً قياسياً يعكس ثقة المجتمع بما يقدمه النادي من خدمات متكاملة لكبار المواطنين في الإمارة.

وأكد الدكتور خالد لوتاه، مدير نادي ذخر، أن أهداف نادي ذخر يلخصها شعاره «لتظل دبي شابة دائماً» إذ يسعى «ذُخر» إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي على مواكبة التطور السريع للحياة بأوجهها كافة، وتعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

ثقة

وأوضح أن الإقبال الكبير والمتسارع من كبار المواطنين من أصحاب التجارب والخبرات العملية والعلمية والحيوية للالتحاق بنادي ذخر، يُعد ذلك انعكاساً لثقة كبار المواطنين بما تقدمه الحكومة من اهتمام ورعاية ما يضمن لهم الاستثمار الأمثل للوقت والحصول على الاستقرار النفسي والاجتماعي، والرعاية الصحية، والبيئة المناسبة التي تمكنهم من تقديم تجاربهم للمجتمع عبر التواصل الفعال مع مختلف الفئات العمرية بالأنشطة والبرامج المعدة لهم مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للنادي.

وقال الدكتور لوتاه: يعد نادي ذخر مكاناً مناسباً للقيام بالأنشطة الرياضية والثقافية والحصول على أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير والممارسات، مبيناً أن النادي، الذي يقع في حديقة الصفا يتكون من ثلاثة أجنحة، وهي جناح جودة الحياة الجسدية، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة البدنية والذهنية، عبر برامج تُعنى بالصحة الجسدية والذهنية وطرائق تعزيزها، ويتلقى فيه العضو خدمة فحص ذكي شامل للمؤشرات الحيوية، إضافة إلى وجود مدرب شخصي يعد برامج تدريبية متخصصة لكل عضو، وتوفير أحدث الأجهزة الرياضية الذكية في الجناح.

وتابع: أما الجناح الثاني فهو جناح جودة الحياة الثقافية والاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة الثقافية والاجتماعية والمعرفية عبر برامج تخصصية، ويوفر مكتبة ورقية إضافة إلى الربط بمكتبة دبي الرقمية، وكذلك يمكن لرواد النادي عبر هذا الجناح التقديم للخدمات كافة التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع.

وأضاف الدكتور لوتاه: وفي الجناح الثالث وهو جناح «كافية العافية» يهدف الجناح إلى تعزيز مفاهيم التغذية السليمة التي تتماشى مع مفهوم الشيخوخة النشطة الإيجابية، ويُعنى بتصميم برامج تغذية لكل عضو بشكل خاص، إضافة إلى تقديم التوعية والمعلومات للأعضاء في الأمور كافة المتعلقة بالتغذية.

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