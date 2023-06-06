«الهلال الأحمر» تفتتح مشاريع تنموية في قرية بلواخ الموريتانية

المصدر: نواكشوط - وام

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افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المشاريع التنموية في قرية بلواخ، بولاية اينشيري الموريتانية، تضمنت عدداً من الوحدات السكنية، ومدرسة تتكون من 6 فصول دراسية، ومسجداً يتسع لـ300 مصل، وحديقة لأطفال القرية ومركز خياطة لتمليك النساء في بلواخ وسائل إنتاج تعينهن على تدبير أمور حياتهن، وإكسابهن مصدر رزق دائم، إلى جانب رصف الطرق الداخلية للقرية وتنظيفها، وذلك ضمن مبادرات الهيئة التنموية على الساحة الموريتانية.

وشارك في مراسم الافتتاح وفد الهلال الأحمر، برئاسة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهيئة، الذي يزور موريتانيا حالياً لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين، وجمع غفير من سكان المنطقة.

وأكد حمد المهيري أن هذه المشاريع التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هي جزء من المسؤولية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة، وقال: إن المبادرات التنموية والمساعدات الإنسانية الأخرى، التي تقدمها دولة الإمارات والهلال الأحمر تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وموريتانيا على مستوى القيادة، وكذلك على مستوى الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أكد حمود الجنيبي أن هذه المشاريع الحيوية تعتبر ثمرة جهود خيرة ومبادرات كريمة، تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الشعب الموريتاني الشقيق، مشيراً إلى أن الهيئة ظلت موجودة على الساحة الموريتانية ببرامجها الإنسانية والتنموية منذ وقت بعيد، تقدم الدعم والمساندة للأشقاء في كل الأحوال والظروف، وتتابع عن كثب مجريات الأوضاع الإنسانية، وتعمل على توفير كل متطلبات الشرائح، التي تستهدفها في مختلف المجالات.

احتفال

وقال: إن وجودنا بينكم واحتفالنا بافتتاح هذه المشاريع تعبير حقيقي عن مدى انحيازنا لهذه الشرائح المستفيدة منه، ودعمنا ومساندتنا لها انطلاقاً من مسؤوليتنا الإنسانية، وتعزيزاً لأواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا، ومتانة الصلات بين الشعبين الشقيقين.

تطلعات

وأكد الأمين العام أن برامج الهيئة ممتدة ومشاريعها مستمرة حتى تتحقق تطلعات الفئات المستهدفة من خدماتها الإنسانية والتنموية في موريتانيا، ولن تدخر وسعاً في مساندتها من دون منة أو تفضل.

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