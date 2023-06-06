600 ألف درهم من «أوقاف دبي» لـ«دبي الخيرية»

المصدر: دبي ـ رامي عايش

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تلقت جمعية دبي الخيرية من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في الإمارة مساعدات بقيمة 600 ألف درهم لدعم برامج الخيرية والإنسانية في إطار الشراكة المجتمعية والخيرية بين الطرفين، وذلك خلال حملة يدوم الخير الرمضانية.

وأوضحت الجمعية أن قرابة 484 أسرة وحالة مرضية استفادت من الدعم الذي قدمته المؤسسة خلال الحملة، منها 400 أسرة تلقت كوبونات مواد غذائية بقيمة 500 درهم للكوبون الواحد، إضافة إلى كفالة 45 أسرة يتيم، وتقديم الدعم لنحو 44 حالة مرضية تقدمت بطلبات مساعدة للجمعية للحصول على العلاج والدواء.

ومن خلال الدعم الذي قدمته المؤسسة، تمكنت دبي الخيرية من مساعدات 40 أسرة يتيم، إضافة الى تقديم 200 ألف درهم لـ45 حالة مرضية تنوعت بين الإصابة بالسرطان والجلطات الدماغية والتصلب اللويحي وتليف الرئة وأمراض القلب والعمليات الجراحية وشلل الأطفال وعمليات العيون، عطفا على تقديم مساعدة بمبلغ 5 آلاف درهم للحالة الواحدة، وأخرى بمبلغ 3500 درهم للحالة. كما تمكنت الجمعية من خلال دعم المؤسسة لها، من توفير كوبونات المير الرمضاني لنحو 400 أسرة قيمة كل كوبون 500 درهم بإجمالي 200 ألف درهم.

وأعرب أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية عن شكره للمؤسسة، مؤكداً أنها واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للجمعية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي.

دعم

وقال السويدي: إن المبالغ التي قدمتها المؤسسة للجمعية، تمثل دعماً كبيراً يسهم في استمرار المبادرات والبرامج الخيرية المتميزة التي تقدمها دبي الخيرية وتجسد من خلالها رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في مد يد العون والإحسان للمحتاجين.

وأضاف: «مؤسسة الأوقاف ورعاية أموال القصر في دبي حريصة على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات والخيرية في دبي سنوياً في شهر رمضان المبارك لإسعاد الأسر والحالات المحتاجة عبر عدة برامج تشملها الحملة الرمضانية، في إطار نهجها الإنساني ورؤيتها المجتمعية بضرورة دعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام لإعانتهم على تحمل تكاليف أعباء الشهر الفضيل».

حالات

وشملت المساعدات التي قدمتها المؤسسة لدبي الخيرية دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى الجمعية، والمساهمة في سداد تكاليف علاج حالات مرضية، حيث بلغت تقديم 200 ألف درهم لكل من «الحالات المرضية»، «مساعدات الأيتام» و«كوبونات المير الرمضاني» بإجمالي 600 ألف درهم.

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