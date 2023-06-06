عبد الله بن زايد: العلاقات الإماراتية الألمانية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، توبياس ليندنر وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث مسارات التعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

كما استعرض الجانبان التعاون المشترك في ملف المناخ، وأكدا أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، ودوره المهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، التي تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل، والحرص على دفع آفاق التعاون والشراكة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر اللقاء أحمد وهيب معز أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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