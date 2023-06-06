مبادرات بيئية لاستدامة الموارد الطبيعية وتبني السلوك الإيجابي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت بلدية دبي عدداً من المبادرات والفعاليات البيئية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وهدفت البلدية من خلال مبادراتها إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية وأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع وتشجيعهم على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

ورش

وشملت الفعاليات التي أقامتها البلدية، تنفيذ ورش ومحاضرات بيئية توعوية استهدفت فئة الشباب في مركز الشباب ضمن أبراج الإمارات، وموظفي عدة جهات حكومية وخاصة في إمارة دبي، إضافةً إلى ورشة توعية في مركز النهضة النسائية فرع الليسيلي، فضلاً عن إقامة حملات توعية لما يزيد عن 2000 طالب من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، وتوعية زوار مدينة الطفل.

كذلك ووزعت البلدية شتلات نبات الصبّار على موظفيها كبادرة لنشر الوعي لدى الموظفين لتعزيز الحفاظ على استدامة الموارد البيئية، انطلاقاً من شعار «لنجعل دبي أكثر استدامةً كل يوم»، حيث اختير نبات الصبّار لأنه من النباتات تستهلك كميات مياه قليلة بحيث يمكن ريّه مرةً واحدة فقط كل 14 يوماً.

كما أطلقت بلدية دبي فيلماً توعوياً عن يوم البيئة العالمي، حيث سيُعرض في جميع دور السينما وشاشات المراكز التجارية، بغرض رفع الوعي لدى الجمهور حول أهمية الحفاظ على الكائنات الحية والمحميات والموارد الطبيعية بما يضمن سلامتها واستدامتها للأجيال القادمة.

وتنفذ بلدية دبي العديد من المبادرات البيئية التي تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي في مختلف أرجاء الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز