خلال 10 سنوات.. 50 مليون مستفيد من مبادرات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 380 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2022، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206.560 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها أكثر من 50 مليون شخص في دولة الإمارات وخارجها، وفي عام 2022، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.02 %.

وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل وفي إطار قيمها المؤسسية المتمثلة في: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى إلى أن نكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات وإمارة دبي، ودعم مسيرة العمل الإنساني والتطوعي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي النبيل، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لجعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة، تعمل الهيئة بشكل متواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين.

أبرز المحطات

وقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي متاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة ‏لمتاجر بيع العسل ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية ضمن مشروع شلالات حتا المستدامة مجاناً لمواطني منطقة حتا، وقامت الهيئة بترسية مشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والاستثمارية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

جوائز وتكريم

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبصمة الذهبية معالي سعيد محمد الطاير تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة، كذلك حصدت الهيئة المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، كما تسلّمت الهيئة درعاً تكريمياً خلال حفل ملتقى الشركاء الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع. بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة العاشرة من حملة «أفطِــر»، إحدى مبادرات حملة رمضان أمان.

قرية العائلة

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات رمضانية لأعضاء «قرية العائلة للأيتام»، تضمنت سحوراً رمضانياً بمشاركة الأيتام والمشرفين والمتطوعين. كما نظمت الهيئة ورشة عمل تفاعلية لرفع مستوى وعي أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والحد من الهدر، للمحافظة على الموارد الطبيعية، ونظمت بالتعاون مع المركز ورشة عمل تفاعلية في معرض إكسبو 2020 دبي، بهدف تنمية مواهب وشغف طلبة المركز وأبناء موظفي الهيئة من أصحاب الهمم.

إكسبو 2020 دبي

وأمضى 177 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة ما مجموعه 46.560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي، وتم تكريم عدد منهم بجائزة «القلب الذهبي». وأطلقت الهيئة «صندوق الخير» الاجتماعي في أكتوبر 2009، وهو عبارة عن برنامج تضامن اجتماعي حصري لموظفي الهيئة، يهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظفين المشاركين فيه.

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