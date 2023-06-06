بلدية دبي تتحقق من عدادات 6847 مركبة أجرة في 2022

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أنجزت بلدية دبي عمليات تحقق لـ 6847 عداد مركبة أجرة في عام 2022، شملت 5 شركات مشغلة في إمارة دبي، وذلك من خلال وحدتي التحقق من عدادات سيارات الأجرة الواقعتين في منطقتي الورسان والمحيصنة، والمجهزتين بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبنسبة مطابقة للعدادات تعدت 98 %. ويجري مختبر دبي المركزي التابع للبلدية عمليات التحقق من أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية، إضافة إلى العدادات الذكية لمركبات الأجرة على مستوى إمارة دبي، وذلك ضمن خطة سنوية، تنفذ من خلال كوادر فنية متخصصة، وباستخدام أحدث وأدق الأجهزة الذكية.

خدمات استباقية

وتأتي عمليات تحقق ضمن جهود البلدية الرامية إلى تقديم خدمات استباقية ومتكاملة، تفوق توقعات المتعاملين والجمهور، وتلبي احتياجاتهم، وتعزز من سعادتهم وجودة حياتهم، إضافة إلى ترسيخ رؤية حكومة دبي في تسهيل التعاملات مع الدوائر الحكومية.

وأكدت بلدية دبي أن عمليات التحقق جرت من خلال تطبيق اللائحة الفنية الإماراتية الإلزامية الموحدة لعدادات سيارات الأجرة، إضافة إلى المواصفات العالمية المعتمدة، التي تحدد المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في العدادات والمتعلقة بالتمييز والحساسية والدقة والتحمل، والمحافظة بشكل مستمر على خصائصها المترولوجية، فضلاً عن ضرورة أن تكون العدادات مصممة ومصنعة بطريقة تضمن عدم التلاعب بها، وتقاس المسافة المقطوعة للرحلة ومدة الانتظار في زمن قياسي لا يتعدى 7 دقائق لكل مركبة.

برامج متطورة

وتستخدم مختبرات بلدية دبي لإجراء عمليات التحقق برامج حاسوبية متطورة، تستند إلى برمجيات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يجري احتساب نسبة الخطأ إلكترونياً، وبصورة تلقائية من خلال أجهزة وتقنيات التحقق، وذلك بهدف ضمان أقصى درجات الدقة، وحماية المستهلكين ومزودي الخدمة من أي ضرر، وبما يحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتعكس هذه الإجراءات جهود بلدية دبي في ترسيخ جاذبية إمارة دبي، وسمعتها العالمية لدى السائحين والمقيمين مدينة عالمية، توفر أفضل بيئة، لضمان رفاهية العيش والعمل، ويعزز صورتها الإيجابية.

فرق متخصصة

وأشارت بلدية دبي إلى أن فرق التحقق والفحص والمعايرة لديها تضم مجموعة من المختصين ذوي الخبرات، الذين يستخدمون أحدث التقنيات، التي تمكنهم من أداء مهام التحقق القانوني.

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