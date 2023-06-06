صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً في العين

المصدر: العين- وام

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أنجزت بلدية مدينة العين أعمال صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في مناطق عدة، بمدينة العين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم.

وبدأت أعمال المشاريع في سنة 2019، وانتهت ضمن مشاريع المنجزة في 2022 - 2023، كما بلغت نسبة إنجاز المشاريع 100 %، والتي انتهت جميع أعمالها حسب الموعد المحدد، وبناء على الخطة الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع.

وتأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لدعم النمو والتطوير العمراني بإمارة أبوظبي، ووفق خطة بلدية العين في الارتقاء بالعمل البلدي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتوفير بنية تحتية ذات جودة وكفاءة ومستدامة، تعزز رفاهية مجتمع الإمارة.

وأكد المهندس صالح العرياني مدير إدارة تطوير البنية التحتية في بلدية مدينة العين أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في مناطق متفرقة من مدينة العين، عبر تقديم أفضل الخدمات لضمان رفاهية وسعادة المجتمع ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، بما يضمن توفير جميع الخدمات، من خلال تنفيذ أعمال صيانة شبكة الطرق القديمة، وإنشاء طرق جديدة وإنشاء وصيانة لشبكات صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال إنارة الطرق بنظام LED، وإنشاء ممرات للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية ومهدئات السرعة.

وأوضح أن مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة شملت منطقة الخزنة ورماح وأبو سمرة والساد، كما تضمنت أعمال صيانة تنفيذ الشبكة الداخلية للطرق في الأحياء على طول 272 كم، مع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 37 كم، وكذلك تنفيذ أعمال لأرصفة ممرات المشاة بطول 540 كم، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شبكات صرف مياه الأمطار بطول 108 كم، وصيانة وتركيب أكثر من 12 ألف كشاف للإنارة، ضمن أعمال صيانة شبكة الإنارة في الأحياء، كما شملت الأعمال تركيب 2468 لوحة مرورية، وإنشاء أكثر من 29 ألف موقف للسيارات في الأحياء السكانية، ضمن نطاق المشاريع.

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