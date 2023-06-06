شرطة دبي تكرّم سائقاً سلمها 101 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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كرّم العميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، محمد سفيان محمد رياض اراين، باكستاني الجنسية، الذي يعمل سائقاً في إحدى شركات تأجير سيارات الليموزين، بحضور العقيد أحمد بن حضيبه، نائب مدير المركز بالوكالة، والمقدم عادل موسى، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم أول منى عبد المحسن، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وذلك تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم الشرطة مبلغاً مالياً قدره 101 ألف و 463 درهماً نسيها أحد الركاب في سيارة الأجرة التي يقودها.

وأشاد العميد ماجد السويدي بأمانة محمد رياض، التي تجسد القيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة مركز شرطة البرشاء على تحفيز الجمهور لدورهم الإيجابي الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي. وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. بدوره، عبر محمد رياض، عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً أن شعوره بالواجب دفعه لسرعة تسليم المبلغ المالي بعد العثور عليه في مركبته.

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