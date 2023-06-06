«قضاء أبوظبي» تحصل على «الآيزو» في إدارة التعلم والتدريب

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت دائرة القضاء في أبوظبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29993:2017 في مجال إدارة التعلم والتدريب خارج إطار التعليم الرسمي، التي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير BSI، لتكون بذلك أول جهة تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز على مستوى تنفيذ العمليات التدريبية المؤسسية في إمارة أبوظبي.

وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن الحصول على شهادة الآيزو في مجال التدريب والتأهيل يعكس نجاح الجهود المبذولة في تنمية رأس المال البشري، تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بإعداد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً، بما يدعم العمليات التطويرية للمنظومة القضائية، ودورها في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، خلال استقباله وفد المعهد البريطاني للمعايير، لتسلم شهادة الآيزو العالمية، أن تنمية منظومة الموارد البشرية تعد عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات، في حين يترجم الحصول على هذه الشهادة مبدأ التميز، الذي تنتهجه الدائرة في جميع عملياتها، بما يدعم تحقيق رؤيتها وأهدافها.

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