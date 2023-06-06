95 طلب مشاركة في الأعراس الجماعية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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بلغ عدد طلبات المشاركة في الأعراس الجماعية المقدمة لوزارة تنمية المجتمع نحو 95 طلباً منذ مطلع العام الجاري، فيما تلقت إدارة منح الزواج التابعة لها 244 طلباً خلال العام الماضي.

وتشترط الوزارة للاستفادة من الخدمة أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني دولة الإمارات، وألا تنطبق عليه شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج، وأن يكون المتقدم لم يسبق له أن شارك في حفل زفاف جماعي سابقاً، فيما يتطلب التقديم من الراغبين في الاستفادة من الخدمة بطاقة هوية لكلا الزوجين، ونسخة من عقد الزواج الصادر من المحكمة المختصة، ونسخة من خلاصة القيد تتضمن اسم الزوج والزوجة، وشهادة راتب تفصيلية للزوج تتضمن جميع العلاوات.



ووصل عدد الأعراس الجماعية التي شهدتها الدولة خلال 10 أعوام من 2013 ولغاية 2022 نحو 83 عرساً جماعياً شارك فيها 3597 شخصاً.



يذكر أن الوزارة تنفذ بشكل سنوي برنامج «إعداد» الموجّه للشباب الإماراتيين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة.



يشمل البرنامج 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية.

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