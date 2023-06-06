36 مشروعاً من 34 دولة تحصل على منح «إكسبو لايف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برنامج إكسبو لايف اختيار 36 مشروعًا مبتكرًا من 34 دولة ضمن دورته السادسة لتلقي الدعم المالي والتوجيه الفني. وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج المشاريع المختارة قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والترميم البيئي، وجودة الهواء، والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي، والنفايات، والطاقة، والمياه، والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة. وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في «COP28» التي ستسضيفها مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

تعاون

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «إن ضمان مستقبل مستدام لكوكبنا يدفعنا لتسريع مبادراتنا وتعزيز التعاون لإيجاد حلول لتغير المناخ، وقد ظهر جليًا في إكسبو 2020 دبي، كيف يمكن للمنظمات والجهود المجتمعية تقديم حلول إبداعية والمساهمة في تحقيق أثر كبير في جهود مكافحة تغير المناخ.

وقالت: نحن في مدينة إكسبو دبي وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات نواصل دعم مبتكري إكسبو لايف العالميين، ونعمل على إيصال إبداعاتهم إلى صانعي القرار بشأن المناخ وذلك بهدف تحفيز العمل والتعاون وصنع تأثير إيجابي أوسع على البيئة».

تم اختيار المبتكرين العالميين من بين مجموعة تضم أكثر من 1200 مشروع من 123 دولة، ومن المشاريع الفائزة شركة مقرها دولة الإمارات قدمت تكنولوجيا مبتكرة لتوفير المياه الصالحة لري المحاصيل الزراعية من المسطحات المائية ببصمة كربونية متدنية ودون منتجات ثانوية مثل المياه شديدة الملوحة، ومشروع لترميم الغابات من نيبال، ومن فنلندا شركة تعمل على إزالة الكربون من النفايات العضوية، وشركة هندية تنتج مواد بناء خالية من الكربون، ومشروع من بوروندي لتحويل نفايات الموز إلى عبوات صديقة للبيئة، وشركة عراقية تعمل على تعزيز حلول الطاقة الشمسية ونشرها على نطاق أوسع.

أثر إيجابي

وقدم برنامج إكسبو لايف عبر دوراته الست الدعم لـ176 مبتكرًا من 90 دولة، يركز العديد منها على قضايا الاستدامة، وكان للدورات الخمس الأولى للبرنامج أثر إيجابي في حياة 5.8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، حيث استعادت 36 مليون هكتار من الأراضي، وعوضت 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ووفرت 6.3 ملايين لتر من المياه.

انطلق برنامج إكسبو لايف في إطار إكسبو 2020 دبي ويستمر كجزء من مدينة إكسبو دبي، لمساعدة المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات الملحة ودعم المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض، ويوفر البرنامج منصة لتوسيع أثر المشروعات المبتكرة، وتعميق التعاون والابتكار لتعزيز التقدم البشري.

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