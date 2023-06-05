حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي على أعتاب مرحلة جديدة من النمو

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المدفوع برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطموحة للمستقبل.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في "تويتر": إن الشراكة المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص تعزز نمو دبي، لنضيف معها فصولاً جديدة إلى قصة نجاح بدأت منذ عقود.

وأضاف سموه: خلال زيارتي لمقر دائرة الاقتصاد والسياحة اليوم اطلعت على تفاصيل منظومة عمل دؤوبة غايتها تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة، لتكون واحدة ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.

وقال سموه: مستمرون بالعمل وتحويل الأفكار إلى فرص جديدة لتكون دبي دائماً النموذج المُلهم للتنمية والمكان الأفضل للعيش في العالم.

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