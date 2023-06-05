2744 مخالفة بيئية تصدت لها «راقب» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن خدمة «راقب» البيئية تصدت منذ بداية العام إلى 2744 مخالفة بيئية، سجلتها في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً أن تلك المخالفات في حال عدم تسجيلها سيترتب عليها تشويه للمظهر الحضاري، الذي تشهده الإمارة، بالإضافة للتأثير على النظام البيئي في المناطق الطبيعية والسياحية.

وقال العلي: خدمة «راقب» تستهدف رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بحماية المناطق الطبيعية والسياحية، التي توفر المتنفس للعديد من الجنسيات المقيمة والسياحية، إذ يقوم مفتشو الخدمة بضبط مخالفات التخلص العشوائي للمخلفات والنفايات في غير المناطق المخصصة لها، بالإضافة لمراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.

وأشار إلى أن عدد المخالفات التي سجلتها الخدمة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو بلغت 2744 مخالفة بيئية، تصدرها «بند 1» والخاص بإلقاء أو وضع أو ترك أو تصريف المخلفات في الميادين العامة، والتي بلغ مجموعها 1105 مخالفات، وجاءت مخالفات «بند 31» والخاص بإشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة بمجموع 904 مخالفات، وسجل «بند 16» الخاص بمنع مزاولة أي أنشطة تتعلق بتجميع أو إعادة استخدام أو معالجة مخلفات الغير دون الحصول على تصريح من المؤسسة بمجموع 93 مخالفة.

مناطق طبيعية

وأوضح العلي: سجلت المخالفات البيئية في المناطق الطبيعية، وفي مقدمتها قمة جبل جيس 799 مخالفة، ومنطقة حديقة شوكة 229 مخالفة، مؤكداً أن تلك المخالفات في حال عدم التصدي لها سيترتب عليها التأثير على المكون البيئي، في ظل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لحماية البيئة واستدامتها، ولذلك تم تخصيص خط ساخن (8008118) لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العام لنقلها إلى مفتشي الخدمة، بغرض التعامل معها.

وأضاف: أطلقت الدائرة خدمتي «المفتش الذكي»، و«كلنا راقب الذكي»، ضمن 46 خدمة إلكترونية تقدمها الدائرة لمواكبة التطور، الذي تشهده دولة الإمارات في الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع، والذي أسهم في إلغاء تسجيل المخالفات الورقية، حيث ضاعفت الدائرة عدد دورياتها، لتغطية معظم مناطق الإمارة، مؤكداً أن فئات خدمة «راقب» جميعها ذات صفة ضبطية قضائية ما عدا خدمة «راقب الصغير»، والتي تهدف إلى توعية طلاب المراحل التمهيدية بأهمية القضايا البيئية، ومدهم بالنصائح التوعوية، وكيفية الحفاظ على نظافة البيئة، والابتعاد عن التخلص العشوائي للمخلفات.

وأشار إلى أن خدمات دوريات «راقب» تقوم بضبط مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية، وكذلك مخالفة تجاوزات مشاريع البناء، التي تشوه المظهر الحضاري للإمارة، ومخالفة تجاوزات الرمي العشوائي لحمولات صهاريج مياه الصرف الصحي، وتختص دوريات راقب الكورنيش برصد المخالفات البيئية ونظيراتها المتعلقة بالنظافة والحفاظ على امتداد كورنيش القواسم بطول 3.2 كيلو مترات، وهي دوريات صديقة للبيئة، حيث تعمل بواسطة مركبات كهربائية.

وأضاف: حرصت الدائرة على إطلاق خدمة راقب الشواطئ البحرية باستخدام مركبات «جت سكي» لمراقبة جميع المناطق المائية من خيران وسواحل بحرية لضبط الصيادين المخالفين، والذين يقومون بإلقاء النفايات وسط المياه البحرية على شواطئ رأس الخيمة، كما أطلقت الدائرة خدمة «راقب ميادين الهجن»، والتي تستهدف الحفاظ على نظافة وجمالية الطبيعة الصحراوية، التي تتميز بها مناطق رأس الخيمة.

وأكد العلي حرص الدائرة على إطلاق تطبيقات راقب الذكي، ومنها «تطبيق المفتش الذكي»، الذي يختصر الوقت لأكثر من 90% في تسجيل المخالفات البيئية، ووصول رسالة بإشعار المخالفة على هاتف مرتكب المخالفة مباشرة، وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية، التي كانت تلزم المفتش بعملية التسجيل الورقي.

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