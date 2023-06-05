تعاون بين «ثومبي» و«جيمس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي ـ البيان

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أقامت مجموعة ثومبي، شراكة مع جيمس الشرق الأوسط، وذلك بهدف تمكين مجالات الرعاية الصحية والتعليم من خلال تسخير القوة الجماعية والخبرة لكلتا المنظمتين، وتسعى هذه الشراكة جاهدة لتنمية مشهد حيوي ومؤثر في هذه المجالات الحاسمة لتعليم المهن الصحية.

وفقاً للشراكة الاستراتيجية، من المقرر أن تستضيف جامعة الخليج الطبية، البرنامج التأسيسي الدولي لجامعة لندن (الطبي) مع التركيز بشكل متخصص على الطب داخل حرمها الطبي الشهير ثومبي.

ويهدف هذا البرنامج الشامل لمدة تسعة أشهر، والمعروف باسم البرنامج التأسيسي الدولي بجامعة لندن (الطبي)، إلى تزويد الطلاب بمسار استثنائي في مختلف برامج الدرجات الجامعية، بما في ذلك مجالات مثل الطب، وطب الأسنان، والعلوم البيطرية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والقبالة، الصيدلة والتغذية.

دعم

وقال البروفيسور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية: «نحن فخورون للغاية بأن نكون مرتبطين بدعم هذا البرنامج الاستثنائي لجامعة لندن في جامعة الخليج الطبية». «هذا يوفر أيضاً للطلاب فرصة رائعة للوصول بسهولة إلى البرامج التي تقدمها جامعة الخليج الطبية».

ويُعد البرنامج التأسيسي الدولي بجامعة لندن، المعروف عالمياً بمعايير التدريس الاستثنائية والمناهج الأكاديمية الصارمة، منارة للتميز. ويزود هذا البرنامج الطلاب بمهارات مهمة، ويكون بمثابة نقطة انطلاق نحو قبول ناجح في جامعات مشهورة حول العالم، من المؤسسات المرموقة في الإمارات إلى المؤسسات المرموقة في أوروبا وآسيا وأمريكا، ويساعد هذا البرنامج في فتح فرص تعليمية من الدرجة الأولى.

وأشارت لين روبرتس، مديرة IFP، جامعة لندن العالمية عن البرنامج، إلى أن IFP قد تم تصميمه لضمان تحقيق الطلاب لمعايير أكاديمية عالية واكتساب المهارات والفضول الفكري الضروريين للنجاح في الجامعة. "نحن فخورون بخريجينا الذين ذهبوا للدراسة في برامج جامعة لندن حول العالم، وكذلك في الحرم الجامعي في بعض من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة وبلدان أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعرب الدكتور أمير سعداتي، المدير التنفيذي لمؤسسة جيمس الشرق الأوسط عن فخره بالعلاقة القوية بين جيمس الشرق الأوسط وجامعة لندن، كما سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ثومبي.

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