محمد بن راشد: مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اليوم العالمي للبيئة، إلى توحيد الجهود والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا، وتنوع طبيعتنا.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للبيئة ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا، وتنوع طبيعتنا.. دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول.. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم".

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