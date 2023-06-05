محمد بن زايد: الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "في اليوم العالمي للبيئة نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها"..

وأضاف سموه: "الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن".

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