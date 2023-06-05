الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44، والمد الثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 09:02، والجزر الثاني عند الساعة 19:44.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49، والمد الثاني عند الساعة 47:22، والجزر الأول عند الساعة 17:38، والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 28 50 15

دبي 42 31 45 20

الشارقة 42 27 45 20

عجمان 41 30 55 20

أم القيوين 42 26 50 20

رأس الخيمة 42 26 35 20

الفجيرة 42 30 40 15

العـين 42 29 45 15

ليوا 45 25 75 10

الرويس 44 25 95 10

السلع 44 26 100 15

دلـمـا 38 26 95 40

طنب الكبرى/الصغرى 35 27 90 35

أبو موسى 35 27 90 35.

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