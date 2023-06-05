نسبة سعادة المجتمع عن هيئة كهرباء ومياه دبي تزيد على 93% في 2022

المصدر: البيان

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تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز مكانتها الرائدة على مستوى العالم في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتجسد الهيئة النهج الحضاري والإنساني الذي يتميز به مجتمع الإمارات الأصيل، القائم على تعاضد وتكاتف جميع أفراده ومؤسساته، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسمى معاني الخير والعطاء.

وواصلت الهيئة خلال عام 2022 جهودها الحثيثة في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل وفي إطار قيمها المؤسسية المتمثلة في: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة. وبين عامي 2013 و2022، أطلقت الهيئة أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206,560 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 50,458,396 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي عام 2022، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.02%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نسعى إلى أن نكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ودعم مسيرة العمل الإنساني والتطوعي التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي النبيل. وانسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة، تعمل الهيئة بشكل متواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين، وإطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة، والارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع لدى جميع موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام."

ومن أبرز محطات مسيرة الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام 2022:

تقديم متاجر البيع بالتجزئة ضمن مشروع شلالات حتا المستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي لمواطني منطقة حتا مجاناً

تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، إلى مواطني حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي متاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة ‏لمتاجر بيع العسل ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية ضمن مشروع شلالات حتا المستدامة مجاناً لمواطني منطقة حتا. وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قامت الهيئة بترسية مشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والاستثمارية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

جوائز وتكريم

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبصمة الذهبية معالي سعيد محمد الطاير تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة. كذلك حصدت الهيئة المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022، وذلك للمرة الثامنة على التوالي. كما تسلّمت الهيئة درعاً تكريمياً خلال حفل ملتقى الشركاء الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع للاحتفاء بشركائها الاستراتيجيين ممن كان لشراكاتهم وتعاونهم ودعمهم أكبر الأثر في تميز ونجاح مبادراتها.

المشاركة في حملة "أفطِــر"

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة العاشرة من حملة "أفطِــر"، إحدى مبادرات حملة رمضان أمان، كما شارك عدد كبير من موظفي الهيئة المتطوعين في توزيع وجبات الإفطار على الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم المكفولين لدى الجمعية، وذلك باستخدام مركباتهم الخاصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة (كوفيد- 19).

تنظيم زيارة إلى قرية العائلة للأيتام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات رمضانية لأعضاء "قرية العائلة للأيتام"، تضمنت سحوراً رمضانياً بمشاركة الأيتام والمشرفين والمتطوعين، وتوزيع قسائم شرائية، إلى جانب تنظيم ورش توعوية حول أهمية اتباع نمط حياة مستدام.

ورش توعوية لأصحاب الهمم

نظمت الهيئة ورشة عمل تفاعلية لرفع مستوى وعي أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والحد من الهدر، للمحافظة على الموارد الطبيعية. كما نظمت الهيئة بالتعاون مع المركز ورشة عمل تفاعلية في معرض إكسبو 2020 دبي، بهدف تنمية مواهب وشغف طلبة المركز وأبناء موظفي الهيئة من أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، من خلال رسم لوحاتهم الخاصة.

إكسبو 2020 دبي

قضى 177 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة ما مجموعه 46,560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي، وتم تكريم عدد منهم بجائزة "القلب الذهبي" من إدارة إكسبو 2020 دبي تقديراً لجهودهم خلال فترة المعرض العالمي.

صندوق الخير

أطلقت الهيئة "صندوق الخير" الاجتماعي في أكتوبر 2009، وهو عبارة عن برنامج تضامن اجتماعي حصري لموظفي الهيئة، يهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظفين المشاركين فيه في حالة تعرض أحدهم لظرف طارئ أو ضائقة مالية تقع ضمن أوجه الاستحقاق المعتمدة. وخلال العام 2022، استفاد 5072 موظفاً من الصندوق.

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