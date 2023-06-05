تعاون بين GoWell التابعة لاتصالات من &e و "فاليو هلث" لتعزيز الحياة الصحية للأفراد

المصدر: البيان

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أعلنت GoWell، منصة اللياقة والصحة البدنية التابعة لاتصالات من &e، عن تعاونها مع شركة "فاليو هلث" Valeo Health بهدف بتعزيز مفهوم العناية بالصحة في المنطقة من خلال تقديم فحوصات صحية وقائية جديدة لمتابعة وتحسين صحة الأفراد بشكل استباقي وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحية.

ومن خلال نموذج التطبيق المتكامل للصحة من "فاليو هلث"، يتم تزويد العملاء بجميع الأدوات اللازمة ليكونوا على دراية بحالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الصحيحة. تجمع "فاليو هلث" بين سهولة طلب فحوصات الدم في المنزل والمكملات الغذائية عالية الجودة والممارسين ذوي الخبرة العالية للحصول على تجربة رعاية صحية شاملة.

GoWell هي منصة مبتكرة تضم نظام مكافآت فريد يتجاوز تطبيقات اللياقة البدنية التقليدية عبر تزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها لفهم وتحسين حالتهم الصحية بشكل عام، وحلول شاملة وسريعة ومتطورة مثل التقييم الصحي حسب العمر، والصحة النفسية، والتغذية وغير ذلك. ورحبت GoWell بشركة "فاليو هلث" كشريك لها في الرعاية الصحية الوقائية لمجموعة مختارة من خدمات الصحة المنزلية، ليحصل المشتركون بمجرد استكمال فحوصات "فاليو" الصحية الخاصة بهم على مكافآت حصرية.

وبهذه المناسبة، قالت نادين كاراداج، المؤسس المشارك لشركة "فاليو هلث": "نحن فخورون بشراكتنا مع منصة GoWell لتوفير الرعاية الصحية المريحة لمستخدمي المنصة، ونعتقد أن هذه الشراكة ستقدم التجربة المناسبة لإبقاء الأفراد على اطلاع دائم بحالتهم الصحية".

ونظمت "فاليو هلث" حزم خدمات مخصّصة لمنصة GoWell لتبسيط الاستخدام للأفراد، الذين بإمكانهم اختيار التاريخ والوقت لتحديد موعد زيارة ممرضة معتمدة إلى منزلهم حيث يتم تقديم خدمات صحية مختلفة مثل: قياس مؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم، ومجموعة من فحوص الدم الأساسية والشاملة. يتم بعد ذلك تحليل هذه المؤشرات بواسطة خبراء الصحة في "فاليو هلث" وتحميلها ضمن المنصة مع تفسيرات مبسطّة حتى يتمكن المستخدمون من الرجوع إليها عند الحاجة. وتقدم كل حزمة استشارة صحية مجانية عبر الإنترنت لدعم المستخدمين وحالتهم الصحية. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 15000 نقطة من المكافآت بمجرد تحميل نتائج الفحص الصحي هذه على منصة GoWell.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة بين "فاليو هلث" و GoWell يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى الراحة التي لا مثيل لها في التقييمات الصحية المنزلية، بما يتيح لهم العناية بصحتهم بشكل أفضل والحصول على مكافآت كبيرة لتحقيق أهدافهم الصحية. إذ تحفز هذه الأدوات والمكافآت المستخدمين على الاستمرار في المشاركة وتحقيق الغاية المنشودة في العناية بصحتهم.

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