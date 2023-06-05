«عون المريض» روبوت لتوصيل الأدوية والتذكير بمواعيدها

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تمكنت الطالبة عفاف النجم من تصميم روبوت يقوم بتوصيل الأدوية للمرضى الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الحركة، كما يذكّرهم بمواعيد تناولها، وهو مبرمج للعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

تحكّم

وقالت النجم إن استثمار الروبوتات الطبية لإعانة المرضى أمر مهم للغاية، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، ومن يعانون الأمراض، موضحة أن الروبوت الذي أطلقت عليه اسم «عون المريض»، مزود بعجلات تمكنه من الحركة، إضافة إلى جهاز تحكم خالٍ من الأزرار، مزود بجيرسكوب قارئ للزوايا، يتيح للمريض التحكم بحركته، من خلال ميلان جهاز التحكم للأمام والخلف، اليسار واليمين، ما يسهم في رفع المشقة عن المريض، في حال أراد جلب الدواء، مشيرة إلى وجود ميزة إضافية له، حيث تم تزويده بصندوق طبي مقسم على مدار الأسبوع، يتم فرز الأدوية بناء على ذلك، فيستطيع المريض بسهولة الوصول إلى دوائه، بالإضافة إلى مكان مخصص للروبوت لحمل زجاجة ماء.

وأضافت أن وظيفة الروبوت لا تقتصر فقط على إيصال الأدوية، فهو مزود أيضاً بشاشة لمس ذكية، لضبط مواعيد الدواء لتذكير المريض بموعد دوائه، علاوة على ذلك، فإن الروبوت «عون المريض»، ليس مجرد روبوت يقتصر دوره على الجانب الطبي، بل هو أيضاً روبوت ترفيهي، يعزز من نفسية المريض، كونه مزوداً بنظام السؤال والإجابة باللغة الإنجليزية والعربية، ويعمل بنظام الأوامر الصوتية، كطلب تشغيل القرآن، قراءة قصة، السؤال عن أحوال الطقس، التحكم بأجهزة المنزل الذكية كالأضواء.

الطالبة عفاف، التي تعد عضواً فاعلاً في الهلال الطلابي من مدرسة منار الإيمان بعجمان، ترى أن الإنجاز الذي حقق مركز الريادة في جائزة عون للخدمة المجتمعية، يستمد أهميته من كونه مشروعاً هدفه خدمة المجتمع بشكل أساسي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من أجل تطويره والبناء عليه، ليكون أكثر فاعلية للمرضى، والفئات الأخرى المستهدفة منه.

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