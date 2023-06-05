الإمارات تختار أفضل المنشآت الصحية لعلاج المواطنين في الخارج

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، حرص دولة الإمارات على توفير أفضل سبل الرعاية للمرضى المواطنين، الذين يتم إيفادهم للعلاج في الخارج، سواء من حيث اختيار المنشآت الصحية التي يتم التعاقد معها وفق معايير الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات العلاجية، أو من حيث تسهيل الإجراءات التي تضمن للمريض سهولة وسرعة التواصل مع جهة العلاج خارج الدولة. وأوضح أن الملحقيات الصحية تقوم بدور مهم في تقييم المنشآت الصحية قبل التعاقد معها بالتنسيق مع سفارات الدولة، للتأكد من كونها معتمدة ومعترفاً بها ومشهوداً لها بالكفاءة، حيث لا بد من أن تتوفر في المنشأة الصحية، سواء المستشفيات أو المراكز الطبية، الكفاءة والجودة، فلا يتم التعاقد مع أي من المستشفيات أو المراكز الطبية إلا بعد التأكد من مستوى كفاءة وجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى.

إجراءات

وأكد معاليه في رسالة رسمية تسلمها المجلس الوطني الاتحادي، وقام بنشرها في تقرير أصدره الأربعاء الماضي، أن الجهات المعنية التابعة للدولة في الخارج تتولى بعد إكمال المريض المواطن المبتعث لإجراءات العلاج مهام تقييم تجربة المريض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعتبر إحدى الجهات التي تتولى إيفاد المرضى المواطنين إلى الخارج للعلاج، حيث يوجد بالدولة أكثر من جهة تقوم بهذا الإجراء. وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس: «يستمر التقييم بعد التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج من خلال متابعتنا للحالات المرضية التي أوكلت إليها، حيث يعتبر قياس رضا المرضى من أهم المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار لتقييم المستشفيات والمراكز الطبية التي يتم التعامل معها».

مستندات

وتابع: «على الرغم من الدور الذي تقوم به الملحقيات الصحية في اختيار وتقييم المستشفيات، فأحياناً تقوم اللجان الطبية المختصة بالعلاج خارج الدولة، التي تضم خبراء استشاريين في التخصصات المختلفة، بالتوصية على مستشفى معين، بالتنسيق مع الملحقيات الصحية حسب ظروف حالة المريض بعد فحص كل المستندات الطبية التي يتقدم بها إلى اللجنة، وذلك وفق معايير طبية محددة».

أما في ما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة التي تقع خارج نطاق المدينة التي يتم التعاقد مع مستشفياتها، قال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: في الحالات الخارجة عن الإرادة التي يتوجه فيها المريض إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة أو العلاج العاجل، تقوم الملحقيات الصحية بمتابعة حالة المريض وتقديم الخدمات اللازمة له حسبما تقتضيه ظروف كل حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز