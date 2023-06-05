كتاب «جائزة خليفة للنخيل» ينال جائزة أفضل تصميم دولي

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بجائزة التصميم الدولية «iF DESIGN AWARD» في ألمانيا عن كتاب تضمن تقريرها العلمي الدولي بعنوان «جائزة خليفة الدولية - تجسير الحدود».

وجاء فوز الكتاب بالجائزة عن فئة أفضل تصميم بقرار لجنة التحكيم لهذا العام مؤلفة من 132 عضواً من خبراء مستقلين يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى هيئة المحلفين المؤلفة من 9 رؤساء لجان وسط منافسة شديدة بين ما يقرب من 3578 مشروعاً للمشاركة على أمل الحصول على الجائزة.

وأشاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، مشيراً إلى أن هذا الفوز يأتي بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 بدولة الإمارات.

وأكد أمين عام الجائزة الأهمية المتزايدة لشجرة نخيل التمر على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد للدور الذي يمكن أن تلعبه النخلة في معادلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتغير المناخي.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد إن شجرة نخيل التمر هي ضمان لمعيشة مستدامة وهي مفتاح لعالم أكثر استدامة من خلال الحفاظ على أشجار النخيل ونموها يمكننا التغلب على التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن لكل شجرة نخيل أن تمتص حوالي 200 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهذا يعني أن 100 مليون شجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها القدرة على امتصاص حوالي 28.7 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أما عن فرص التعافي الأخضر بعد الوباء: فقد كشف الكتاب عن أن جائحة «COVID-19» أظهرت أن هناك تحديات ما قبل الجائحة التي لم يتم حلها والتي تنطوي على الأمن الغذائي الوطني للدول الفردية خلال عمليات الإغلاق الوطنية، لذلك فإن السعي وراء نموذج تنموي مستدام ذاتياً يخدم صحة كوكب الأرض وصحة الإنسان.

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