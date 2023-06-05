فتح باب التسجيل ببرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أعلن «المركز» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينطلق مطلع سبتمبر 2023، بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات لصناعة جيل من الشباب المتميز في مجال العمل الإعلامي، واستكشاف المواهب القادرة على المساهمة بتطوير مستقبل صناعة الإعلام في العالم العربي، ويستمر التسجيل حتى يوليو.

وتُقدّم النسخة الخامسة، وفق استراتيجية المركز للسنوات الخمس القادمة، سلسلة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة حول دور الإعلام في تعزيز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الخضراء التي تسهم بإيجاد جيل من الإعلاميين القادرين على التفاعل المؤثر مع قضايا التغيّر المناخي والاستدامة.

كما يواصل فريق عمل المركز جهوده لاستقطاب شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار بطاقات الشباب، للمساهمة بتطوير منظومة العمل الإعلامي الاحترافي، وتدريب الشباب وفق بيئة عمل المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار، بالتعاون مع الخبراء والمختصين، ما يتيح للمشاركين تعزيز تطورهم المهني والشخصي بشكل نوعي.

استثمار بالشباب

وأكدت معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «نحن محظوظون بدعم قيادة دولة الإمارات، التي وضعت نُصب أعينها الاستثمار ببناء الشباب»، مثمنةً جهود المؤسسات الإعلامية التي فتحت أبوابها وكرّست طاقاتها لشراكة طويلة الأمد، من أجل تأهيل وتمكين جيل الشباب القادر على بناء سرد متمسك بالقيم الإنسانية من المجتمعات العربية إلى العالم.

وأضافت معاليها: «تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، في ظل متابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والهادفة إلى التركيز على مسار تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، إلى جانب تنمية المهارات، وبناء القدرات، لا سيما في مجال التغيّر المناخي والاستدامة، استعداداً لتنظيم دولة الإمارات العربية للحدث العالمي «مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ»، الذي نحرص أن يكون للشباب العربي صوت وأثر أكبر فيه، وسنواصل على دعم جهود المركز لصناعة الفرص، من خلال تقريب المسافات بين المؤسسات والشباب، عبر بناء برامج تخصصية تحاكي تطلعات الشباب، وتوقعات المؤسسات واحتياجات سوق العمل الإعلامية معاً».

منافسة قوية

نجح برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على مدار دوراته الأربع السابقة، بتأهيل وتمكين نحو 400 شاب وشابة من كافة الدول العربية، ويعمل غالبيتهم اليوم ضمن منظومة المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة، ومنصات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات، ومختلف الدول العربية والعالم، حيث بات البرنامج السنوي عنواناً لاهتمام المؤسسات الإعلامية الراغبة باستقطاب المواهب المتميزة، بالإضافة إلى نجاحه بدعم إطلاق عدد من المشاريع الشبابية الريادية في مجال صناعة المحتوى الهادف.

ويستقبل البرنامج على مدار العام، المئات من طلبات الالتحاق لطلبة الإعلام في الجامعات والمعاهد، وصناع المحتوى والشباب العاملين في المؤسسات، في بداية مشوارهم المهني من مختلف أرجاء المنطقة العربية، لتقوم لجنة تقييم متخصصة ضمن المركز، بدراسة طلبات الالتحاق واختيار الأنسب منها للانضمام وفق المعايير المحددة، بالإضافة إلى الترشيحات التي تصل من قبل المؤسسات الشريكة.

ويستمر استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، التابع لمركز الشباب العربي، على الموقع الإلكتروني media.arabyouthcenter.org، حتى منتصف يوليو المقبل.

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