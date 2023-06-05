«تنمية المجتمع» تنظم معرضاً لمنتجات الأسر الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنمية المجتمع، بمجلس الخوانيج في دبي، معرضاً لمنتجات الأسر الإماراتية من الفئات المسجلة لدى الهيئة، وذلك بهدف الترويج لمنتجات هذه الأسر وحثهم على تطوير أعمالهم بما يساعد في تعزيز مصادر دخلهم ويمكّنهم من الوصول إلى الاستقلالية المالية.

واستضاف المعرض، الذي أقيم تحت شعار «إبداعات أسر إماراتية» واستمر لثلاثة أيام، 25 مشروعاً منزلياً شملت منتجات العطور والدخون، والملابس والعبايات والحلي والأكلات الشعبية، إضافة إلى محلات القهوة والصالونات المتنقلة وغير ذلك.

وتضمنت الفئات المشاركة في المعرض، فئة الشباب من ذوي المشروعات الصغيرة، وأصحاب الهمم، والأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الموظفات في الجهات الحكومية.

وأكدت ناعمة الشامسي، رئيس قسم الأسرة والشباب في هيئة تنمية المجتمع، أن خطط الدمج والتمكين للمتعاملين المسجلين لدى الهيئة تشمل مساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم وإبراز جهودهم بالشكل الأمثل، الأمر الذي يشجعهم على التطوير والتوسع ودخول مجالات جديدة تناسب ظروفهم وتتيح لهم في الوقت نفسه مصادر دخل إضافية تعزز من جودة حياتهم.

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