«الشارقة الخيرية» تقدم 2.4 مليون درهم مساعدات سكنية في 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال الثلث الأول من العام الجاري 2023 مساعدات سكنية لصالح 1305 مستفيدين، بتكلفة 2.4 مليون درهم، والتي شملت تأثيث السكن بما يلزم من الأثاث، إلى جانب التكفل بتسديد متأخرات الإيجارات عن المتعثرين في السداد، والقيام على ترميم وصيانة مجموعة من المساكن القائمة، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، إن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير، وتنظر الجمعية إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة، ونظراً لحاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر الفقيرة التي تسكن فيها هذه الأسر ضمن برامج المساعدات المقطوعة، بحيث ينعكس ذلك إيجاباً عليهم ويحقق لهم الاستقرار ويجنّبهم التشتت.

مساعدات

وأكد ابن خادم أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو كافة المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك التواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80014 للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدة، مؤكداً أن توفير المناخ والبيئة المناسبة التي تعزز من استقرار المرء هي من أهم مساعي الجمعية نحو إطلاق برامج تأخذ بالمستحقين للاعتماد على أنفسهم، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل من تبرع وأسهم في تحقيق الاستقرار.

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