19 متنافساً في ثالث أيام مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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استمرت لليوم الثالث على التوالي منافسات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 16 بالمقر الرئيسي للجائزة بمنطقة الممزر بدبي، ويزداد تنافس المشاركين في المسابقة بكافة فروعها أمام لجنة التحكيم بمتابعة وحضور المستشار إبراهيم بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء أمور المتسابقين والحضور متابعي المسابقات القرآنية.

وتسابق أمام لجنة التحكيم في فئة الشباب كل من: باسم محمد العسلي من دبي، عبدالرحمن عبدالغني سعيد من الشارقة، عبدالله رجب علي من عجمان، أيمن الباز عبدالعزيز من الفجيرة، أيوب بوسر صير من أم القيوين، عزيز الله خان زين الله من دبي، محمد الأمين سيدي الشيخ من أبوظبي، ياسر فواز حجيج من أبوظبي، ومحمد إبراهيم السيد من دبي، وفي فئة أئمة المساجد تنافس كل من: مسعد عادل محمود من دبي، أركان سمير إسماعيل من الشارقة، أج أعمر ولد سيد أحمد من الشارقة، أحمد محمود القرموط من أبوظبي، حمد علي جلال من الشارقة، أحمد لطفي عزت من الشارقة، ياسر عبدالحكيم بركات من دبي، محمد شعيب حسيني من أبوظبي، وحمزة لزعر من رأس الخيمة، والمتسابق أصحاب الكهف أرمدي من أم القيوين.

وقال أحمد الزاهد، المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عضو اللجنة المنظمة، إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها، وتشجيع أصحابها وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتقديم أنموذج أصيل للمسابقات القرآنية التلفزيونية، لدعوة المشاهدين إلى المائدة القرآنية لتغذية الفطرة السليمة بسماع الأصوات القرآنية الندية، وتقديم نماذج متميزة لقراء المستقبل، ومنح أصحاب الأصوات الجميلة فرصة للتنافس بأصواتهم في مجال القرآن الكريم، كما أشاد المتسابقون وأولياء أمورهم بالمستوى الكبير المتميز للمسابقة، والتي يوليها رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اهتمامهم وجهودهم.

وقال الشيخ محمد توفيق شحاتة أبوزيد، إمام مسجد الشعالي في عجمان: إن ابنيه يوسف وعبدالرحمن يشاركان في فئة براعم القرآن بالمسابقة، وكانا حريصين على المشاركة بها من قبل، وقد شجعتهما المسابقة على حفظ القرآن وهما حريصان على المتابعة والمشاركة في المسابقات الدولية بإذن الله.

وقدم أبوزيد شكره لراعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، على رعايتهما للمسابقة.

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