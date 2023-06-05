أكاديميون غربيون لـ «البيان»: الإمارات قوة رئيسة في مجال الفضاء

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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ثمّن أكاديميون غربيون مختصون في علوم الفضاء واستكشاف الكواكب، في تصريحات لـ «البيان»، جهود الإمارات في مجال الفضاء، مؤكدين أنها «قوة رئيسة» في هذا المجال، كما تحدثوا عن أهمية مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وقال البروفيسور بجامعة ويسترن أونتاريو، فيليب ستوك، الذي يركز جهوده البحثية على استكشاف القمر والكواكب ورسم الخرائط، أن الإمارات اتخذت مجموعة من الخطوات الرائدة في مجال الفضاء، مستشهداً بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مسبار الأمل، والجهود العلمية في دراسة الغلاف الجوي للكوكب.

وأضاف أن دولة الإمارات تقوم ببناء قطاع التكنولوجيا العالية لديها، وتُطور الطموحات للقيام بالمزيد، مردفاً: «نرى بالفعل دولاً عربية أخرى تقوم بأشياء مهمة أيضاً في هذا السياق، بما في ذلك رواد الفضاء السعوديون في المحطة الفضائية حيث المستهدفات في هذا المجال مفيدة للغاية لجميع الدول في المنطقة».

أحدث مشروع

وأشار جايمي ماثيوز عالم الفيزياء، الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية ، إلى أن المشروع الأخير الذي أعلنت عنه دولة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي للنظام الشمسي، يُعد أحدث مشروع في قطاع الفضاء، حيث يأتي اتصالاً بسلسلة من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.

ويضيء على جانب من تلك الجهود مستشهداً بمسبار الأمل لاستكشاف المريخ، والذي دخل المدار في التاسع من شهر فبراير من العام 2021.

كما يشير كذلك إلى حصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على لقب أول عربي يقوم بالسير في الفضاء الشهر الماضي، وكان هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية.

ويقول البروفيسور في جامعة وينيبيغ الكندية، إدوارد كلوتس والذي تشمل اهتماماته البحثية رسم الخرائط الجيولوجية للمريخ والكويكبات، إن الإمارات العربية المتحدة باتت«قوة رئيسة في استكشاف الكواكب».

ويضيف في تصريحاته لـ«البيان»: «تمتلك الإمارات خطة طموحة للغاية للمشاركة في استكشاف عديد من الأجسام في النظام الشمسي»، مشدداً على أن «المجتمع العلمي يرحب بمشاركة الدول والمنظمات الجديدة في جهود الاستكشاف»، وتابع: «أنا متأكد من أن دولة الإمارات ستقدم مساهمات كبيرة في فهمنا لأصل وتطور النظام الشمسي».

قرارات مهمة

أما البروفيسور رام جاكو المختص في قانون الفضاء الدولي بجامعة مكغيل الحكومية البحثية الدولية في مونتريال : إن القيادة الإماراتية اتخذت قرارات مهمة في الوقت المناسب في مجال الفضاء، تمثلت في مبادرات ذات رؤية ثاقبة لمواصلة جهودها بنشاط والاستثمار بكثافة في هذا القطاع.

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