عمار النعيمي: تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة أولوية

المصدر: عجمان - وام

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نيابة عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تسلم الشيخ حميد بن عمار النعيمي الشهادة البلاتينية لمواصفة «آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة ISO 37120»، وشهادة «آيزو المدن المرنة ISO 37123»، وشهادة «آيزو المدن الذكية ISO 37122» لعام 2022، والتي حصلت عليها الإمارة من المجلس العالمي لآيزو المدن، لتكون عجمان بذلك أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل على ثلاث شهادات لآيزو المدن العالمية مجتمعةً في نفس العام.

إنجاز

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إننا سعداء وفخورون بتحقيق إمارة عجمان لهذا الإنجاز الجديد والنوعي، والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها باعتبارها أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل ثلاث شهادات لآيزو المدن العالمية، مترجمةً بذلك الجهود المضنية والحثيثة التي تبذلها الإمارة وشركاؤها تجاه مواطنيها وسعادة مجتمعها بكافة أطيافه، ويؤكد حرصنا على رفعة الإمارة وخدمة مصالح مجتمعها.

وأضاف سموه بأن تطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى وأحدث المعايير، وتحسين جودة حياة القاطنين في الإمارة، وضمان سعادتهم، هي في مقدمة أولوياتنا، واليوم مع هذا التقدير العالمي فإننا نعلن عن مواصلة خططنا التنموية الشاملة التي تساهم في تحقيق مؤشرات جاذبية الإمارة بشكل مستدام، وتحافظ على عجمان كمدينة عالمية مرنة وذكية تتمتع بخدمات رائدة وببنية تحتية عصرية.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الشهادات في فندق عجمان سراي، صباح أمس، بحضور الدكتورة باتريشيا مكارني رئيسة المجلس العالمي لبيانات المدن الذي يتخذ كندا مقراً له، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وكبار المسؤولين.

إشادة

وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي بتعاون الجهات المعنية في هذا الإنجاز، ودور مركز عجمان للإحصاء في دعم صناع القرار من خلال توفير العديد من الإحصائيات الدولية كمؤشرات جاذبية عجمان، ورفع مستوى التبادل المعرفي والخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الإحصاءات وقياس المؤشرات، مما ساهم في استيفاء ثلاث مواصفات آيزو المدن والتي تعتبر واحدة من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً.

ويأتي الحصول على هذه الشهادات بعد تطبيق المواصفات القياسية في قياس مؤشرات أداء المدن لمواصفات آيزو المدن المستدامة، والمرنة، والذكية، والتي تشمل أكثر من 150 مؤشراً في مختلف الجوانب الاقتصادية، والتنموية، والحضرية، والصحية، بالإضافة إلى الالتزام بمنهجية القياس المعتمدة لدى المنظمة الدولية.

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