متحف المستقبل يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

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أكد متحف المستقبل التزامه بدوره بدعم جهود الدولة، ومساهمته الفاعلة في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحد من هدرها، مع التركيز على معايير الاستدامة البيئية باعتبارها من الركائز الرئيسية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ومن خلال المرافق المتنوعة، يعرّف متحف المستقبل الزوار بالمواضيع البيئية المختلفة، ويحثهم على المساهمة في الحفاظ على نظام بيئي متوازن عبر اتباع ممارسات بيئية سليمة ومستدامة، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مع الجهات المختصة للمساهمة في إيجاد حلول مستقبلية مستدامة للارتقاء بجودة الحياة.

وفي هذا الإطار، أبرم متحف المستقبل مؤخراً اتفاقية شراكة مع «بلدية دبي» للمساهمة في استشراف أفكار إبداعية وتقنيات ذكية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في قطاعات حيوية للبشرية مثل البناء المستدام والمدن الذكية، وذلك ضمن معرض «المستقبل اليوم» في المتحف، حيث يتعاون مع بلدية دبي، لإيجاد حلول حيوية لتصميم المدن الذكية والبناء الصديق للبيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الحضرية. كما يتطلع المتحف لتكثيف جهوده في المجال البيئي في إمارة دبي والعمل على تحسين حياة المجتمعات الب‏شرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

التزام

برهنت دولة الإمارات على التزامها بمكافحة التلوث البلاستيكي على جميع المستويات من خلال تطبيق نهج شامل ومستدام، يتوافق مع مبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي، التي انضمت إليها الدولة في سبتمبر 2022، بهدف القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، إلى جانب القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والذي بموجبه سيتم حظر كل من استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير 2024 على المستوى الاتحادي.

وبينما يسعى العالم لمواجهة التحديات البيئية، تحظى دولة الإمارات بالإشادة لجهودها المتميزة تجاه مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تشمل جهوداً فاعلةً للحد من التلوث البلاستيكي.

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