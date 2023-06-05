ورشة تحضيرية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل تحضيرية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها تماشياً مع التوجهات الدولية التي تتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

جاء ذلك في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28». شهدت ورشة العمل حضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الأكاديمي والجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص، وعدد من موظفي الوزارة بمختلف القطاعات الفنية ذات الاختصاص.

وفي كلمته خلال الورشة قال الدكتور محمد سلمان الحمادي: «عملت دولة الإمارات على تعزيز وتكثيف الجهود من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته عبر منظومة سياسية وتشريعية متكاملة، وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعزز حماية البيئة خلال الأعوام السابقة، والتي تضمن إشراك كل مكونات وفئات المجتمع في تحقيق هذا الهدف».

تنوع

وأوضح أن الدولة أصدرت في هذا الخصوص الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والعديد من السياسات التي تعمل على تحقيق توجهاتها وأهدافها، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تمثل محركاً وطنياً يهدف للوصول إلى انبعاثات صفرية. ومن أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ستعمل الإمارات على زراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030 كأحد الحلول الرامية لتحقيق الحياد المناخي؛ نظراً لفوائدها البيئية والمناخية الهائلة.

جهود

واستعرضت ورشة العمل، التي عقدت مؤخراً في دبي، جهود دولة الإمارات في مجال التنوع البيولوجي والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 - 2021.

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