سعيد الطاير: الإمارات أدركت باكراً أھمیة حمایة النظم البیئیة

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي سعید محمد الطایر، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي أن یوم البیئة العالمي الذي یقام ھذا العام تحت شعار #دحر_التلوث_البلاستیكي یعتبر مناسبة مھمة للتذكیر بأننا جمیعاً نتشارك كوكباً واحداً، وكلّنا مسؤول عن مواجھة التحدیات البیئیة والحفاظ على ثرواتنا ومواردنا الطبیعیة وتعزیز التنوع البیولوجي، وقد أدركت دولة الإمارات باكراً أھمیة حمایة النظم البیئیة، وكانت من أوائل دول المنطقة التي أولت حمایة البیئة والتصدي لتبعات التغیر المناخي اھتماماً كبیراً، من خلال اعتماد سیاسات خضراء، وإطلاق مبادرات رائدة في ھذا القطاع الحیوي.

فرص

وأضاف: نعمل في الھیئة لتحسین فرص دولة الإمارات بأن تكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي تصل إلى تحقیق الحیاد المناخي، انسجاماً مع توجیھات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتبني خطط مستقبلیة تجمع بین حمایة المنظومة البیئية والمناخیة وتحقیق أعلى معدلات الاستدامة الاقتصادیة والرفاه المجتمعي، بما یدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تمثل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظیفة 2050 واستراتیجیة الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر %100 من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول العام 2050.

إنتاج

وأوضح معاليه أنه في عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، نكثف جهودنا لتعزيز النموذج الرائد للدولة في الاستدامة والعمل البيئي والمناخي.

وفي هذا الإطار، تم تشغيل 800 ميجاوات من أصل 900 ميجاوات من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك قبل الموعد المحدد، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع، الذي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، 2.327 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030.

مشاريع

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تنفذ مشاريع رائدة ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر؛ وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة؛ إضافة إلى مشاريع لزيادة كفاءة الطاقة.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تطلق الهيئة مبادرات وبرامج توعوية لإشراك كافة أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة المضرّة بالبيئة.

وقد تُوجت الهيئة بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية تقديراً للجهود الحثيثة التي تبذلها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والامتثال الكامل لجميع المواصفات والمقاييس العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى حماية التنوع الحيوي واستخدام أحدث أساليب الإدارة البيئية المتكاملة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وغيرها.

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