60 % من حوادث السير بالشارقة سببها عدم ترك مسافة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد عبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، أن عدد تقارير الحوادث المرورية البسيطة التي تم تخطيطها، وإصدارها خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من العام الجاري، بلغت 23.380 حادثاً مرورياً بسيطاً، وذلك من خلال الدوريات المتواجدة على طرق مدن ومناطق الإمارة.

وقال الشامسي : يعود 60 % من الأسباب الرئيسة للحوادث إلى عدم ترك مسافة آمنة، و10 % منها عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، و10 % الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، و10 % الإهمال وعدم الانتباه، و10 % أسباب أخرى، داعياً سائقي المركبات إلى الالتزام بحزمة النصائح والإرشادات والقوانين المرورية، واحترام قواعد وأنظمة المرور والطرق والالتزام بها، والتأكد من أن السيارة في حالة جيدة قبل القيادة.

مكالمات

وأضاف الشامسي أن عدد المكالمات التي تلقتها شركة رافد في الربع الأول من العام الجاري بلغ 40,145، وأن متوسط زمن الاستجابة للحوادث بلغ 10.36 دقائق، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 3 آلاف و414 طلباً ما بين سحب مركبات، وإعادة شحن بطاريات، وتزود بالوقود، واستبدال الإطارات.

مؤشر إيجابي

ولفت إلى أهمية وضرورة التزام سائقي المركبات بالإرشادات والتعليمات المرورية والقوانين، والضوابط والإجراءات والتدابير، فمثل هذا الالتزام يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما أنه يحقق حركة انسياب مرورية سهلة وميسرة، ويحسن من مستويات السلامة المرورية، كما أن انخفاض الحوادث المرورية يعتبر مؤشراً إيجابياً على قيام كل سائق بدوره في المساهمة بالحد من حوادث الطرق، وتوفير طرق آمنة للجميع، لافتاً إلى أن القيادة على الطرقات تتطلب وعياً وتركيزاً، كما أن على كل سائق مركبة أن يضع في الحسبان أن الطريق ملك الجميع، وبالتالي يجب المساهمة في تأمين الطرق، والحفاظ عليها من دون عرقلة، أو إرباك أو إيذاء الآخرين، ومهمة كل واحد منا أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية، حفاظاً على حياة وأرواح الأفراد، من سائقين وركاب ومشاة.

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