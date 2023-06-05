جلسة تبحث مخاطر الترويج الإلكتروني للمخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، جلسة حوارية بعنوان «الترويج الإلكتروني للمخدرات»، وبالتعاون مع مجلس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمن فعاليات «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها»، تحت شعار «شاركنا لنمنعها».

واستعرض المقدم نهيان محمد المهيري من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، الهدف الرئيس من تقديم برامج النقاط المرورية، والذي يركز على تقويم سلوك مستخدمي الطريق من السائقين. وقال الرائد يوسف حسن الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات إن آفة ترويج المخدرات إلكترونياً، تنتشر عبر تطبيق «الواتس آب» من أرقام غريبة غير موثوقة من خارج الدولة.

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