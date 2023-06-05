دقيقتان و6 ثوانٍ زمن الاستجابة للحالات الطارئة في بر دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي التي تعد أكبر منطقة اختصاص في دبي، وتضم أبرز معالم الإمارة ومن ضمنها برج خليفة، برواز دبي، متحف المستقبل، مركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من المناطق المهمة، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين.جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في مركز شرطة بر دبي ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بر دبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100 % محققاً المستهدف المطلوب وهو 100 %، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و6 ثوانٍ، وكان المستهدف 3 دقائق. كما واطلع معاليه على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة بر دبي في مناطق الاختصاص والتي أدت إلى حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.

سجلات مرورية

وثمن معالي الفريق المري جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مُستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، والحملات المرورية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من محاضرات التوعية في المدارس الواقعة في منطقة الاختصاص ضمن مبادرة أمن المدارس.

لقاءات دورية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول المبادرات والبرامج التي نفذها المركز للموظفين والتي أدت إلى تحقيق 95.7 % في نسبة السعادة الوظيفية وذلك من خلال اللقاءات الدورية مع مدير المركز أو نائبه ومبادرات السعادة، فيما قام المركز بتحفيز الموظفين عبر مبادرات متنوعة 100 %.

إنجازات

واطلع معالي الفريق المري على إنجازات المركز التي تمثلت في إحراز المركز الأول في المشاريع المعرفية «نظام الخدمة»، والمركز الأول في المشاريع المعرفية «دليل المحقق»، والمركز الثاني في منصة التطوع على مستوى مراكز الشرطة، والمركز الثالث في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية على مستوى مراكز الشرطة.

إسعاد المتعاملين

كما واطلع معاليه على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث أجرى المركز 42 ألفاً و632 معاملة ذكية العام الماضي شملت خدمات المركز الذكي «SPS» وتطبيقات شرطة دبي على الهواتف الذكية.

التواصل مع الضحية

وثمن معالي الفريق المري الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصلت الشعبة 100 % العام الماضي مع الضحية بشقيها الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل.

تكريم

وفي الختام كرم معالي الفريق المري المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع المركز في مبادراته المجتمعية المختلفة، حيث بلغت عدد ساعاتهم التطوعية 11150 في منطقة اختصاص بر دبي، وتم منحهم شهادات شكر وتقدير، وبطاقة إسعاد لخمسة منهم، تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً لكل القائمين على دعم وتعزيز التطوع.

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